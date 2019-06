Felvásárolják a Blikket és a Glamourt is kiadó céget

A KKR közleményéből kiderül, hogy a lapkiadó részvényeinek darabjáért 63 eurót fizet készpénzben, továbbá kitértek arra is, hogy a meghatározott ügyletérték végül 32%-kal magasabb lett annál, mint amikor három hónappal ezelőtt elkezdtek a felvásárlásról tárgyalni.A hírek szerint Friede Springer, a lapkiadó alapítójának özvegye és egyben a legnagyobb tulajdonos a cégben, illetve Mathias Döpfner vezérigazgató is megtartaná részesedését a cégben, egyben az ügylet azt is eredményezi, hogy az Axel Springert kivezetik a tőzsdéről.Döpfner mintegy két évtizedet töltött azzal, hogy Németország legnagyobb lapkiadóját az online média világa felé terelje, mára a cég eladásainak háromnegyedét a digitális üzletág adja.A lapkiadó Magyarországon is jelen van, többek között a Blikk, a Glamour, a Kiskegyed és a Noizz márkákon keresztül.A felvásárlási pletykákról korábban itt írtunk: