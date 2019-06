Francia milliárdosé lett a Sotheby’s aukciósház

Drahi érdekeltségébe tartozik az Altice Europe telekom cég, amelynek 30 millió ügyfele van, így az üzletembernek megvolt az anyagi forrása az aukciósház megvásárlásához, nem beszélve arról, hogy maga is műgyűjtő, személyes vagyonát 8,6 milliárd dollárra becsli a Bloomberg Billionaires Index.A Sotheby's részvényeivel az utóbbi időben nem voltak kegyesek a befektetők, az aukciósház rendre szenvedett a magas költségek és az alacsony profitmarzs miatt, még úgyis, hogy kínálatában nem egyszer mesterműveket lehetett megvenni.A megállapodás értelmében a befektetők 57 dollárt kapnak részvényenként, ami a pénteki záróárhoz képest egy 61%-os prémiumot jelent. Azzal, hogy Drahi is beszáll az aukciós piacra, már két olyan nagy aukciósház is van, amelyet francia milliárdosok birtokolnak. A másik ilyen a Christie's, amely Francois Pinault családjának birtokában van.