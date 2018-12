Nagyot nőtt az ingatlanalapok vagyona

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője mínusz 15,5 milliárd forintot mutat. Az egyes kategóriákon belül vegyes kép rajzolódik ki, de a lényeg változatlan: a kötvényalapokból 30 milliárd forint távozott, míg az ingatlanalapokba 47 milliárdnyi friss tőke érkezett. A kötvényalapok vagyona év végére már minden bizonnyal 900 milliárd alatt lesz, az ingatlanalapok vagyona pedig ilyen tempó mellett eléri az 1.500 milliárdot. A tőkeáramlás és a hozamok eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona nem változott novemberben. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 6.308 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.A pénzpiaci alapok vagyona növekedett a hónap során, ami a likviditási alapoknak köszönhető, ahová 11,5 milliárdnyi friss tőke érkezett. Ezzel szemben a pénzpiaci alapokból folytatódott a pénzkiáramlás. Összesen 4 milliárnyi tőke áramlott be, a vagyonnövekedés pedig 0,6%-lett.A kötvényalapokból 30 milliárdnyi tőkét vontak ki a befektetők. Csak a hazai rövid futamidejű kötvényalapokból 17 milliárdnyi tőke távozott. (A rövid kötvényalapokból összeségében 22 milliárd.) A szabad futamidejű kötvények esetében is a visszaváltások kerültek többségbe: 5,7 milliárdnyi tőke távozott. A hosszú futamidejű kötvényeknél hol ide, hol oda billen a mérleg nyelve. Ezúttal a visszaváltások kerültek túlsúlyba igaz, mindössze 2,3 milliárddal. Mindennek eredőjeként a kötvényalapok vagyona összességében 2,7%-kal csökkent novemberben.A vegyes alapoknál csak a dinamikus alkategória esetében érkezett friss tőke, összességében pedig 15,6 milliárd lett a tőkekiáramlás. A dinamikus vegyes alapokba 1 milliárdnyi tőke érkezett az elmúlt hónapban, míg a kiegyensúlyozott és óvatos alapok esetében tőkekiáramlást figyelhettünk meg. Előbbi esetében 2,7; utóbbi esetében 13,8 milliárd a visszaváltási többlet. A hozamok és a tőkekiáramlás eredőjeként a vagyon nagysága végül csak 1%-kal csökkent.A részvényalapokba mindössze 0,6 milliárdnyi tőke érkezett, de a hozamok kedvezően alakultak, így összességében a részvényalapok vagyona 2,9%-kal növekedni tudott.A tőkevédett alapok vagyona tovább zsugorodott. Itt lassan arról beszélhetünk, hogy a kategória vagyona 100 milliárd alá kerül. A csökkenés mértéke százalékban kifejezve a hónap során 2% volt. A tőkekivonás 2,4 milliárd forint volt, ami gyakorlatilag megegyezik a vagyoncsökkenés mértékével.Az abszolút hozamú alapokból ebben a hónapban 20,1 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok nem tudták korrigálni a visszaváltásokból adódó csökkenést, sőt némileg növelték is azt, így a vagyon nagysága 2,6%-kal csökkent. Ismét helycsere történt a 2. és a 3. helyezett között. Ezúttal az abszolút hozamú alapok csúsztak le a dobogó harmadik fokára, ami a vagyon nagyságát illeti. Mivel jelenleg mindkét kategória vagyona csökkenő trendet mutat, így nyitott a kérdés, hogy év végén melyik fog az ingatlanalapok mögött a második helyen végezni. A vegyes alapok vagyona még éppen, hogy 1.000 milliárd fölött van, de az abszolút hozamú alapok vagyona már 10 milliárddal a határ alatt helyezkedik el.A származtatott alapok esetében ebben a hónapban az értékesítéseket 4,1 milliárd forinttal haladták meg az visszaváltások. Mivel a hozamok ezúttal sem tudtak segíteni, így a vagyonváltozás összeségében mínusz 2,7% lett.Az ingatlanalapokba ebben a hónapban 47,3 milliárdnyi friss tőke érkezett, ami rekordnak számít az idei évben. Utoljára ennél magasabb értéket 2017 márciusában láthattunk. (Akkor 50,5 milliárd tőke érkezett.) A beáramló tőkéhez hozam is kapcsolódott, így összességében 3,6%-kal nőtt a kategória vagyona a hónap során. Egy kérdés maradt: Eléri-e a nyilvános ingatlanalapok vagyon évvégére az 1.500 milliárdos határt? Ilyen tempó mellett erre minden esély adott.Az árupiaci alapoknál 1,7 milliárdos tőkebeáramlást láthattunk a hónap során, azonban a hozamok igen kedvezőtlenül alakultak. Mindennek eredőjeként a vagyonvesztés 8,6%-ot mutat.Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban tőkebeáramlás volt tapasztalható. A hozamok is kedvezően alakultak, így a vagyon nagysága 3,7%-kal növekedett.