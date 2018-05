Csányi, Mészáros, Demján-örökösök - A leggazdagabb magyarok friss listája

Idén is kiadta a napi.hu a 100 leggazdagabb magyart felvonultató kiadványát, amely szerint egy év alatt negyedével, összesen 890 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb vagyona, mellyel összesen több mint 4267 milliárddal bírnak.A tavalyi listáról itt írtunk:A jelentős növekedésből Mészáros Lőrinc vagyona egymagában 160 milliárdot tesz ki, tehát a teljes gyarapodás ötödét. Ezzel pedig az üzletember és egyben Felcsút volt polgármestere a 2016-os ötödik helyről feljött a második helyre 280 milliárd forintos vagyonával.Az üzletember és felesége múlt héten közölték nyilvánosan, hogy ők a Konzum PE Magántőkealap kizárólagos befektetői. Erről itt írtunk:A lista első helyén most sincs változás, továbbra is az OTP-vezér Csányi Sándor a leggazdagabb magyar 320 milliárd forintjával. Mészáros Lőrincet követően a harmadik helyen Demján Sándor örökösei állnak 260 milliárddal.Ott van az első tíz között Gattyán György, aki a tavalyi harmadik helyről a negyedikre csúszott vissza vagyonával, őt Bige László, Széles Gábor, Veres Tibor, Felcsuti Zsolt, Kasza Lajos és Rákosi Tamás követi. A legvagyonosabb tíz magyar személyében tehát nem történt változás az egy évvel ezelőtti listához mérve, csak a sorrendek változtak (időközben Demján Sándor elhunyt ).

A kiadvány szerint az idei százas listán négy új név is szerepel. A 26. helyen ott van Jellinek Dániel, az Indotek-csoport többségi tulajdonosa 42 milliárd forinttal, a 31. helyet pedig Schmidt Mária és családja foglalja el 38 milliárddal. Nagy visszatérő Schmidt Mária mellett a listán egyébként Jászai Gellért, aki a Mészáros-cégcsoport egyik vezetőjeként 9 milliárddal került be ismét a leggazdagabbak közé. A további két új név a listán pedig Pálos Titusz és Füzesi Attila, akik mindketten ingatlanfejlesztésben érdekeltek.A leggazdagabbak mellett a legbefolyásosabbak listáját is elkészítette a Napi.hu. Az itteni listán az első két helyen nincs változás, továbbra is Orbán Viktor, majd Csányi Sándor a legbefolyásosabb magyarok, de a harmadik helyen idén már Mészáros Lőrinc szerepel, miközben tavaly még Lázár János birtokolta ezt a pozíciót.