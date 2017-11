Elképesztő ábrák: a magyarok és a világ zsebében turkálunk

280 ezer milliárd dollárnál a világ összvagyona

Miközben az egy felnőtt lakosra jutó globális átlagvagyon évente átlagosan 7%-kal nőtt 2000 és 2007 között, a medián jövedelem ennél is nagyobbat nőtt, ugyanezen időtávon évente átlagosan 12%-kal. Ennek vetett véget a globális gazdasági válság, és bár az azt követő időszakban folytatódott a vagyonnövekedés, egy sokkal lassabb és törékenyebb ütemet lehetett látni. Idén viszont úgy tűnik, hogy a régi mintához tud visszatérni a vagyonnövekedés üteme, a 2017 közepéig tartó 12 hónap során jelentős növekedést lehetett megfigyelni a világ összvagyonában, amit nemcsak a jól teljesítő részvénypiacok hajtottak, hanem a nem pénzügyi vagyon növekedése is.. A vagyongyarapodás a népességszám növekedési ütemét is meghaladta, így az egy felnőtt lakosra jutó vagyon közel 5%-kal nőtt, ezzel a globális átlagvagyon 56 540 dollár lett, ami új rekordnak számít., hiába lett átlagosan magasabb az egy felnőttre jutó vagyon, a medián vagyon ismét visszaesett idén Afrikában, az ázsiai és csendes-óceáni régióban és Latin-Amerikában.

: Észak-Amerika és Európa együttesen 64%-át adják a globális háztartási vagyonnak, miközben az össznépesség csupán 17%-a van ebben a két régióban. Más régiókban éppen a fordított a helyzet, például hiába Kínában él a világ össznépességének 22%-a, a globális vagyon csupán 10%-a köthető ehhez az országhoz. India vagy Afrika helyzete még kiugróbb, itt akár több mint tízszeres különbségeket is meg lehet figyelni.

Az USA az abszolút győztes, Japán a vesztes

Az egyes országok vagyonában bekövetkező abszolút változás alapján szokás szerint. Ez ötször nagyobb növekedés a második helyezettnél mért Kínához képest, ahol 1700 milliárd dollár lett a plusz. Néhány eurózónabeli ország, mint Németország, Franciaország, Olaszország vagy Spanyolország is feltűnik a top 10-ben, miközben csak nagyon kevés ország könyvelt el csökkenést a vagyonban, közülük is csak kettő, Japán és Egyiptom vesztett 100 milliárd dollárnál többet.

Ehhez képest százalékos változásokat nézve az országok többsége 5-10% közötti vagyonnövekedést ért el. Lengyelország ebből a szempontból kilóg a sorból, itt 18%-os növekedést mértek, főként a részvénypiacok pozitív elmozdulásai miatt, ezt követően Izrael és Dél-Afrika jön a második és harmadik helyen, mindkét esetben devizafelértékelődés játszott szerepet a dobogós helyek megszerzésében.

Magyarország a középmezőnyben

Azok a nemzetek, ahol az átlagvagyon meghaladja a 100 ezer dollárt, főként Észak-Amerikában, Európában, valamint az ázsiai és csendes-óceáni régió és a Közel-Kelet gazdagabb területein találhatóak.. Ezen belül is inkább az alsó kategóriába, Észtországgal, Lettországgal, Litvániával, Lengyelországgal és Szlovákiával egy csoportban található, míg ugyanennek a jövedelemcsoportnak a felső részében a csehek, a portugálok és a szlovénok vannak az európai országok közül.

Nagyon érdekes trendre világít rá a tanulmány a vagyonnövekedéshez hozzájáruló elemekkel kapcsolatban is, ebből kiderül, hogy, miközben a nem pénzügyi vagyonelemek idén először haladták meg 2007-es szintjüket. Ugyancsak érdekes az is, milyen utat járt be az adósság a vagyon egyik elemeként. 2008-ig egy elég jelentős részt tett ki az emberek vagyonán belül, majd a válságot követően visszaesett a hitelek növekedési üteme. Amennyiben a nettó vagyon arányában fejezzük ki a hitelállományt, akkor annak aránya a vagyonon belül 2008-ban volt a csúcsponton 19%-kal, és azóta 15%-ra csökkent.

A tanulmány becslései alapján, további 21%-nak pedig 10 és 100 ezer dollár közé esik a vagyona. Mindezzel együtt

Az egymillió dollárnál nagyobb vagyonnal bírók között további szegmentációt is lehet tenni, ez alapján látszik, hogy 35,9 millió olyan dollármilliomos van a földön, akinek vagyona 1-50 millió dollár közé esik, de közülük a többség, 31,4 millió fő az 1-5 millió dolláros vagyonkategóriába esik. 5 és 10 millió dollár közötti vagyonnal a becslések szerint 3 milliónyian rendelkeznek, 10 és 50 millió dollár közötti vagyonnal pedig 1,6 milliónyian.

És a jövő: a feltörekvő országok gazdagodnak és nő a hitelállomány

A várakozások szerint, egy felnőtt lakosra levetítve 6400 dollárt. Korábban a tanulmány készítői 5,4%-os növekedési ütemmel kalkuláltak, ezt most 4% alá vágták, mivel úgy tűnik, hogy ez az előrejelzés van inkább összhangban a jelenlegi trendekkel, mint például, hogy a pénzügyi eszközök a vártnál alacsonyabb növekedési ütemet produkálnak, emellett a kockázatmentes hozamok növekedése is visszafogottabb lett. A becslések szerint a feltörekvő piacok teljes vagyonon belüli aránya elérheti a 22%-ot 2022-re, évente átlagosan 0,4 százalékponttal növelve részesedésüket.

A vagyon összetételét nézve a tanulmány készítői arra számítanak, hogy a reáleszközök növekedési üteme a következő 5 évben valamelyest meghaladja majd a pénzügyi eszközökét a vagyonon belül, míg