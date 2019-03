Elképesztő ütemben nő a gazdagok száma a világban

A gazdasági kilátások romlása ellenére nem kell vagyoncsökkenésre számítani idén a Knight Frank friss vagyonjelentése szerint. A világ gazdagjainak száma a következő 5 évben 22%-kal bővülhet, ami azt jelenti, hogy 2023-ra további 43 ezer embernek lesz 30 millió dollárnál is több vagyona.Európában 30 millió dollárnál nagyobb vagyona több mint 70 ezer embernek van, közülük a legtöbben Németországban élnek, majd az Egyesült Királyságban. Magyarországon 213 ilyen dollármilliomos volt tavaly.

Forrás: Knight Frank Wealth Report

Ázsia erős gazdasági teljesítményének köszönhetően 2019 lehet az első olyan év, amikor a világ dollármilliomosainak száma meghaladja a 20 millió főt. A következő öt évben Indiában nő majd legnagyobb mértékben, 39%-kal a gazdagok száma, ezt követi a Fülöp-szigetek 38, majd Kína 35%-kal.

A már meglévő dollármilliomosok körében végzett felmérés szerint a következő 12 hónapban vagyonuk további növekedésével számolnak. Ez a bizalom különösen az amerikai gazdagok körében erős, az itt megkérdezettek 80%-a számít vagyonának növekedésére a következő 12 hónapban.

Attól függetlenül, hogy lesz-e Brexit, mikor, és, hogy milyen, idén is London marad a globális vagyonközpont, miután a brit fővárosban él a legtöbb dollármilliomos a világon, New York csak a második helyre fért fel.

Az elemzésből többek között kiderül az is, hogy

Forrás: Knight Frank Wealth Report

Mindeközben Amerikában egyre nagyobb a vagyonkoncentráció

A tanulmány kitér arra is, hogy a világ dollármilliomosai között 26% tervezi, hogy más országba emigrál, amire a szóba jövő országok különféle állampolgári programokkal és befektetési kedvezményekkel készülnek. Ilyen például Moldova és Montenegró is.Azt, hogy milyen mértékben nő a gazdagok vagyona, jól mutatja, hogy az Institute for Policy Studies kutatása szerint a 15 leggazdagabb amerikai család vagyona már 618 milliárd dollárt tesz ki, ebből a három leggazdagabb családé közel 350 milliárd dollár.A tanulmány szerint egy medián amerikai család vagyona alig több mint 80 ezer dollár, ami 1982 óta 3%-os visszaesést jelent. Ehhez képest a Walton, a Koch és a Mars család vagyona ugyanezen időtávon közel 6000%-kal majdnem 350 milliárd dollárra nőtt.Érdekes megállapítás az is, hogy a tanulmány készítésekor a három leggazdagabb embernek számító Jeff Bezos, Bill Gates és Warren Buffett vagyona annyi volt, mint az ország alsó 50%-ába tartozó emberekének összesen.