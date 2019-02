Emberek millióinak sorsa múlik rajtuk - Ők azok, akik a legtöbbet adakoztak

7,8 milliárd dollár

10. Edward Bass, 160 millió dollár

A frissen publikált adatok szerint a világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos, és (a még) felesége, MacKenzie Bezos voltak a legtöbb pénzt adakozók az USA-ban tavaly. A Bezos-házaspár jó pár évig nem szerepelt a legtöbbet jótékonykodó gazdagok listáján, adakozásaikat sokáig homály övezte, de múlt évben egy kétmilliárd dollár értékű adományról számoltak be, amivel a hajléktalanság ellen és az iskola előtti oktatásért vennék fel a versenyt.A legtöbb pénzt adakozó 50 ember ugyanakkor 7,8 milliárd dollárt kitevő összadományával kevesebbet jótékonykodott tavaly, mint az azt megelőző évben, amikor közel15 milliárdot is elért ez a szám.A tanulmányt készítők szerint nem lehet különösebb okot felhozni amellett, miért adakoztak tavaly kevesebbet a vagyonosok, de mindenképp egy faktor lehet a tőkepiacok tavalyi gyenge teljesítménye.És akkor nézzük a legtöbbet adakozók tizes listáját:A texasi üzletember Edward Bass 160 millió dollárt adományozott tavaly arra, hogy felújítsák a Yale Egyetem múzeumát. Az üzletember filantróp és környezetbarát is, ő finanszírozta például a Bioszféra 2 projektet, ami egy 1987 és 1991 között épített, mesterségesen zárt ökológiai rendszer volt. A cél az lett volna, hogy újraépítsék a Földet, ennek érdekében pár önkéntes vállalata, hogy a rendszeren belül és önfenntartó életmódba kezd, de a projekt később megbukott.

9. Jay Alix, 200 millió dollár

Az AlixPartners alapítója Jay Alix 200 millió dollárt adakozott a Mayo Clinic nonprofit szervezet számára. Az Alix Partners egy tanácsadó cég, amely pénzügyi tanácsadást, információs tanácsadást és vezetői tanácsadást is végez.

8. John és Laura Arnold, 204,3 millió dollár

A korábbi hedge fund menedzser John Arnold és felesége több mint 204 millió dollárt adott tavaly a büntető igazságszolgáltatás reformjára és egyéb ügyekre. Arnold főként a földgáz kereskedelemre specializálódott, maga a hedge fund is az energiatermékekre fókuszált. Arnold 2012-ben jelentette be, hogy nyugdíjba vonul, de feleségével közösen viszik a Laura és John Arnold Alapítványt 2010 óta.

7. Mark Zuckerberg és Priscilla Chan, 213,6 millió dollár

Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan több jótékony célra is adományozott tavaly, nem is keveset, összesen 213,6 millió dollárt. A Zuckerberg házaspárnak közös alapítványa is van, amely többek között a betegségek ellen, az oktatási rendszer és a büntető igazságszolgáltatás megreformálása érdekében veszi fel a harcot.

6. Paul Allen, 261,4 millió dollár

Paul Allen informatikus és üzletember neve sokaknak ismerős lehet, hiszen Bill Gatesszel együtt alapította a Microsoftot. Allen tavaly több mint 260 millió dollárt adományozott a mesterséges intelligencia, az orvosi kutatás és hasonló fejlesztések javára.

