Ez jelezheti előre a következő válságot: sosem voltak még ennyire gazdagok az amerikaiak

Az amerikai háztartások nettó vagyona most először lépte át a 100 ezermilliárd dolláros küszöböt, a háztartások jövedelme ugyanakkor csak most kezd visszakapaszkodni a 2007-es szinthez, a kettő közötti különbség, illetve az,hogy a vagyon ennyivel nagyobb mértékben nő, mint a jövedelem, az AJ Bell szakemberei szerint nem tartható fent sokáig.Az pedig, hogy a nettó vagyon és a jövedelem között ilyen különbség alakult ki, a tanulmány készítői szerint annak tudható be, hogy az utóbbi években jelentős részvény- és ingatlanpiaci felfutás volt, a háztartási vagyon ilyen mértékű felfutása pedig egy következő piaci összeomlás jele lehet, mint ahogyan arra a múltban már volt párszor példa.Mindemellett a tanulmány szerint a növekvő adósságállomány is aggodalomra adhat okot, ugyanis a globális adósságállomány most sokkal magasabb, mint az utóbbi két válság idején volt, ráadásul a GDP-hez viszonyított aránya is nagyobb.A szakértők szerint a kockázatot, miszerint egyre nagyobb hitelfelvételi kedv és egyre magasabb háztartási vagyon, csak növelheti a Fed kamatemelési lépéssorozata, ugyanis ha az amerikai jegybank ezt túltolja, jelentős piaci korrekció jöhet.