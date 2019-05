Közzétették, mekkora vagyona van Donald Trumpnak

A ma közzétett pénzügyi jelentés szerint Donald Trump vagyona kissé megcsappant, főként az a része, amely a floridai luxusüdülőjéből jött eddig be. A Mar-A-Lagoból származó jövedelme Trumpnak tavaly 22,69 millió dollárt tett ki, ami 3 millió dollárral kevesebb, mint 2017-ben.Mindeközben a Bedminsterben lévő golfközpontjából származó bevétele fél millió dollárral 15,73 millió dollárra nőtt egy év alatt.Trump pénzügyi kimutatásából kiderül az is, hogy 2018-ban egy 5-25 millió dollár közötti, 30 évre szóló hitelt is felvett 4,5% kamat mellett egy kis floridai banktól, a hitel egy ingatlanhoz kellett.Aki szeretné jobban beleásni magát a kimutatásba, itt megteheti.

