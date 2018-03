Leleplezték a milliárdosok rejtekhelyét - Gonosz terv készül ellenük

Queenstown, Új-Zéland gyöngyszeme

Mi lesz így a gazdagok álmával és az új-zélandiakkal?

egyre súlyosbodó lakáspiaci válság van kibontakozóban az országban, az OECD elemzése is rámutat arra, hogy Új-Zéland küzd a legnagyobb hajléktalan problémával a vizsgált országok között.

Az alacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó családoknak egyre nehezebb a lakásvásárlás, miközben a külföldről az országba "özönlő" milliárdosok felhajtják az ingatlanárakat. Mindezt úgy, hogy az ottani bérek évek óta stagnálnak és a lakáspiaci kínálat is alacsony.

Egyike lehet azoknak a helyeknek a világon, ahová bárki szívesen ellátogatna élete során: kristálytiszta tó, hegyek, gyönyörű táj. Nem hiába választották a Gyűrűk Ura filmek forgatási helyszínéül a régiót. És aki nem csak passzív pihenésre vágyik, itt mindenféle túrában és kalandban részt vehet: hegymászás, hajóutak, helikopterezés, vásárlás az elragadó bevásárlóutcákban.Nem csoda, hogy a világ milliárdosai is kinézték maguknak a helyet. Olyannyira, hogy, egészen mostanáig, egy helyi törvénytervezet ugyanis megtiltaná, hogy külföldiek Új-Zélandon házat vehessenek.Sokan úgy gondolják, szükség van a külföldiek házvásárlásainak korlátozására az országban, ugyanis:

Új-Zéland gazdasága és építőipara kemény ütést kapna,

az ország nyitottságának globális megítélése is csorbulna, továbbá

nem oldódna meg az országot sújtó lakhatási probléma.

Több százan várnak otthonra a régióban

Azok viszont, akik a törvény ellen vannak, arra hivatkoznak, hogy a lépéssel, érveik között emelik ki a virágzó luxusotthon-ipart, valamint a külföldi vevőktől érkező nagy értékű befektetéseket és adományokat. A tanács szerint úgy kellene módosítani a tervezetet, hogy lehetőségük legyen a gazdag külföldieknek házat venni a régióban, de csak egy bizonyos összeghatár felett. Továbbá a külföldi vevőknek az adakozást is elő lehetne írni kritériumként.Queenstown egyike azon kevés térségeknek a világon, ahol a leginkább megfigyelhető az ultragazdagok és az alacsony jövedelmű munkásemberek közötti jövedelmi és vagyoni különbség. Mintegy 32 ezer ember lakik a városban vagy a tó térségében ésa QV House Price Index adatai szerint.

A gazdag külföldiek beözönlésével az építőipari cégek, ingatlanértékesítők és a luxuscikket értékesítő boltok is jól jártak. És nem csak amerikai milliárdosokról van szó,. Jack Ma, az Alibaba alapítója például bevallotta, hogy ő maga is szeretne házat venni a régióban, sőt, 20 kollégája az itt vásárolt házaikba vonult nyugdíjba.Azt, hogy egyre több a milliárdos az új-zélandi városban, bizonyítja az is, hogy. A város vállalati reptéri szolgáltatásokat nyújtó vezetője szerint múlt hónapban például 6 magánrepülőgépet voltak kénytelenek visszafordíttatni a reptéri kapacitáskorlátozások miatt.És bár Queenstown luxusgazdasága feltörekvőben,, ez három év alatt 175%-os növekedésnek felel meg. A növekedés részbeni oka, hogy egyre többen mennek az országból a gazdagabb régióba munkát keresni, ezen belül is leginkább a turizmusban elhelyezkedni.(via Financial Times)