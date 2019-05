Megtörtént az, ami szinte sose: szegényebbek lettek a világ gazdagjai

A válság óta tavaly történt meg másodjára, hogy csökkent a világ milliárdosainak száma. A Wealth-X milliárdosokra vonatkozó friss tanulmánya szerint a globális gazdaság növekedésének lassulása. A folyamatosan fennálló kereskedelmi feszültségek és az év végén tapasztalt részvénypiaci visszaesés a gazdagok vagyonán is éreztették hatásukat: a dollármilliárdosok vagyona 7%-kal 8600 milliárd dollárra esett vissza egy év alatt, míg a milliárdosok száma 5,4%-kal 2604 főre.

Forrás: Wealth-X Billionaire Census

A régiók közül egyedül Észak-Amerikában nőtt a milliárdosok száma tavaly. A legnagyobb mértékben az ázsiai és csendes-óceáni térségben csökkent a számuk, itt a visszaesés 13%-os volt. Az EMEA-régióban a visszaesés 5% volt, ehhez képest regisztráltak egy szerényebb, 1%-os növekedést az amerikai milliárdos populációban, ezen belül is 3%-kal nőtt a számuk Észak-Amerikában.Ha a milliárdosok száma nem is, a vagyonuk minden régióban visszaesett, a legnagyobb csökkenés ez esetben is az ázsiai és csendes-óceáni térségben volt, ahol 9%-ot csökkent a vagyon. Ezt követte az EMEA-régió 7%-kal, majd az amerikai 6%-kal.

Forrás: Wealth-X Billionaire Census

Országszinten a legtöbb milliárdosnak otthont adó 15 ország közül csak az USA-ban és három európai országban - az Egyesült Királyságban, Oroszországban és Franciaországban - nem csökkent a milliárdosok száma. Az adatokból kiderül, hogy az amerikai milliárdosok összesített vagyona meghaladja a következő nyolc ország milliárdosainak összesített vagyonát is. Az olyan országok, mint Kína, Hongkong, India és Szingapúr a milliárdos populációban és vagyonban is visszaesést könyveltek el tavaly. Érdekes az is, hogy a kedvező részvénypiaci mozgások és bővülő gazdaságok ellenére Szaúd-Arábiában és az egyesült Arab Emírségekben is csökkent valamelyest a milliárdosok vagyona.

Forrás: Wealth-X Billionaire Census

Bár csökkent valamelyest a milliárdosok száma, koncentráltságuk igen nagy: a legtöbb milliárdosnak otthont adó 15 városban él a világ milliárdosainak 30%-a, ez 773 milliárdost jelent. A legtöbb milliárdos továbbra is New Yorkban él, Los Angeles és Sao Paulo pedig az egyedüliek, amelyek feljebb tudtak kerülni a 15-ös listán.

Forrás: Wealth-X Billionaire Census

A tanulmányból kiderül az is, hogy több iparág is jó milliárdos képzőnek bizonyul. A banki/pénzügyi, valamint ipari konglomerátumok adták a 30%-át a világ milliárdosainak elsődleges iparági fókuszának 2018-ban.

Forrás: Wealth-X Billionaire Census

Az érdeklődési körök közül pedig egyértelműen a jótékonykodás emelkedik ki, miután a milliárdosok több mint fele aktívan részt vesz ilyen jellegű tevékenységekben. Mindemellett persze a sport, a politika és a művészet is olyan területek, amelyekkel szívesen foglalkoznak a világ gazdagjai.

Forrás: Wealth-X Billionaire Census

A milliárdosok átlagéletkora 65,7 év, a világ milliárdosainak 52,7%-a az 50-70 év közötti korosztályba esik, és csak mintegy tizedük 50 év alatti,

A 2604 milliárdos 55,8%-a saját erejéből építette fel vagyonát, 13,3%-uk örökölte, míg a fennmaradók saját erejüknek és az örökségüknek is köszönhetik vagyonukat,

Továbbá nagyon érdekes az is, hogy vagyonkategóriák szerint eltér, miben tartják eszközeiket a milliárdosok: az 1-2 dollármilliárddal rendelkezők nagyjából hasonló arányban tartják pénzüket magán és tőzsdei vállalkozásokban, valamint likvid eszközökben, míg például az 50 milliárdnál nagyobb vagyonnal bírók elsősorban a tőzsdei cégekben rendelkeznek érdekeltséggel.

A tanulmányból kiderülnek még olyan érdekességek is, mint, hogy

Forrás: Wealth-X Billionaire Census