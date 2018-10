Pár év, és annyi pénzünk lesz, amennyiről álmodni sem mertünk

Vagyonosabb a világ, mint azt korábban gondolni lehetett - kezdi tanulmányát a Credit Suisse., miután kiderült, hogy a középosztálybelieknek jelentős vagyonuk van nem pénzügyi eszközökben, és ez alatt főként a kínaiakat értik a tanulmány készítői.A 2018 június közepéig tartó egy évben. Ezzel együtt az egy főre jutó vagyon több mint 3%-kal emelkedett, így a globális átlagvagyon új rekordra, 63,1 ezer dollárra nőtt fejenként.

Klikk a képre!

A vagyonfelhalmozás győztesei és vesztesei

A pénzügyi eszközök továbbra is jelentős szerepet töltenek be a háztartások pénzügyi vagyonának növekedésében, a teljes vagyonnövekedés 41%-a köszönhető ezeknek az eszközöknek, Észak-Amerikában pedig a növekmény több mint kétharmada. Még ennél is jobban nőttek azonban a nem pénzügyi eszközök a vagyonon belül, a júniussal bezáruló 12 hónapban a vagyonnövekedés jelentős részét ezek adták (Észak-Amerikát kivéve). A növekmény több mint 75%-a a nem pénzügyi vagyoneszközöknek volt köszönhető Kínában és Európában, Indiában pedig a 100%.Összevetve az egyes országok vagyonfelhalmozását, a tanulmány alapján, Olaszország és Japán pedig 500 milliárd dollár körülit. A legnagyobb vagyonkiáramlás Brazíliában, Törökországban és Argentínában volt, ezekben az országokban 380, 190 illetve 130 milliárd dollárral kevesebb a vagyon, mint egy évvel ezelőtt. Venezuelában valószínűleg még ennél is rosszabb a helyzet, de a bolívár összeomlása miatt nagyon nehéz megbecsülni mekkora vagyon hagyhatta el az országot az utóbb egy évben., de a legjobb számokkal rendelkező tíz országban már kisebbek is helyet kaptak. Ilyen Írország, Szingapúr, Belgium és Hongkong. Az egy főre jutó legnagyobb vagyoncsökkenést pedig több mint 10 ezer dollárral Izrael, Új-Zéland és Svédország szenvedte el, a legnagyobb visszaesés azonban Svájcban volt több mint 21 ezer dollárral fejenként.

Klikk a képre!

Az egy főre jutó vagyon globális szinten meghaladta a 63 ezer dollárt a vizsgált 12 hónapban, de a 100 ezer dollár feletti vagyonnal bíró nemzetek mind Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, és a gazdagabb ázsiai és csendes-óceáni, valamint közel-keleti országokban találhatóak. Az egy őre jutó vagyon alapján az első három helyet Svájc, Ausztrália és az USA szerezte meg, őket Belgium, Norvégia és Új-Zéland követi, de a top 10-ben ott van még Kanada, Dánia, Szingapúr és Franciaország.

Klikk a képre!

A tanulmány kitér arra is, hogy a régiók és országok mellett hogyan oszlik meg a vagyon az egyes emberek szintjén. Ez alapjánA lenti ábra alapján a legnagyobb kontraszt Kína és India között van: a legtöbb kínai felnőtt a globális vagyoneloszlás felső középosztályában van, míg az indiai lakosok a vagyoneloszlás alsó felében koncentrálódnak.

Klikk a képre!

Honnan jön a vagyon?

A vagyon három összetevőjének, a pénzügyi eszközök, a nem pénzügyi eszközök és a hitelek alakulását mutatja be az alábbi ábra az egy főre jutó átlagos érték alapján.. Egészen 2011-ig tartott a 2008-as válságban elszenvedett vagyonok visszaépítése, és azóta a vagyonnövekedés visszafogottabbnak mondható. Ha a devizapiaci mozgásokat kisimítjuk a vizsgált időtávon, akkor már 2009 óta tartó növekedést lehet látni a vagyonban, 2010 óta minden évben új rekorddal.

Klikk a képre!

A Credit Suisse tanulmánya kitér a globális vagyoni egyenlőtlenségekre is, azt vizsgálva, hogy a legvagyonosabb 1%, 5% és 10% vagyona hogyan alakult az évszázad kezdete óta. Érdekes, hogy a pénzügyi válságig a vizsgált három kategória vagyonon belüli aránya inkább csökkenést mutatott, de 2008-at követően eltérő trendeket lehet észrevenni. A legvagyonosabb 1% a millenniumot több mint 47%-os részesedéssel kezdte a háztartási vagyonon belül, ami 2008-ra 42,6%-ra mérséklődött. Ez az arány 2011-ig még csökkent, de utána emelkedésbe csapott át és 2016-ra elérte a 47,5%-ot, idén év közepéig pedig több mint 47%-ra kúszott vissza. A top 5% és 10%-ba tartozók vagyonon belüli részesedése is csökkent 2008-ig, idén év közepén a legvagyonosabb 10% háztartási vagyonon belüli részesedése közel 85%-ot tett ki, ami valamivel kevesebb, mint a 2000-ben mért 88,5%.

Klikk a képre!

A globális vagyonpiramis

a tanulmány becslései szerint, további 1,3 milliárdnak pedig 10 és 100 ezer dollár közötti vagyona van. Bár a vagyonpiramis közepén lévők vagyona sem mondható kiugrónak, az összesített vagyonuk meghaladja az 50 ezermilliárd dollárt, tehát gazdasági vonatkozásban sem beszélhetünk egy elhanyagolható társadalmi és vagyoni rétegről.

Klikk a képre!

Dollármilliomosok száma országonként

A századforduló óta a brit, a német és a francia dollármilliomosok száma megnégyszereződött, de mindez semmiség ahhoz képest, ami Kínában ment végbe: az itteni dollármilliomosok száma 80-szorosára, a 2000-beli 41 ezerről 3,5 millió főre nőtt.

Klikk a képre!

A legalább 50 millió dollárnyi nettó vagyonnal bírók száma közel 150 ezerre tehető világszerte, ezek közül több mint 50 ezren legalább 100 millió dolláros vagyonnal rendelkeznek, 4390 embernek pedig 500 milliónál is több vagyona van.

Észak-Amerikában él a legtöbb 50 millió dollár feletti vagyonnal bíró, szám szerint 73 560 lakos, ehhez képest Európában közel 33 ezren vannak, Kínát és Indiát kivéve pedig az ázsiai és csendes-óceáni régióban közel 20 ezren. Országos szinten az USA vezeti a sort 70 540 fővel, ezt követi Kína 16 510-zel, majd Németország 6320 fővel.

Klikk a képre!

Mit hoz a jövő?

A tanulmány becslése szerint. A növekmény egy jelentős részét, 32%-át, a feltörekvő piacok adják majd, miközben jelenleg a vagyon csupán 21%-át adják.majd, de a tanulmány szerint a milliomosok száma is jelentősen emelkedik majd, 2023-ra elérve az 55 millió főt, ami új rekord. Az 50 millió dollár feletti vagyonnal bírók száma pedig eléri a 205 ezer főt.