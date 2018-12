Vagyonmenekítésre biztatják gazdag ügyfeleiket a Credit Suisse bankárai

Egyre több vagyonos ember dönt úgy, hogy befektetési egy vagyona egy részét vagy egészét inkább kiviszi a szigetországból, de legalábbis diverzifikálja vagyonát a Brexitet övező bizonytalanságok miatt. A gazdagok egy része például Svájcban hozott létre magának bankszámlát, de az sem ritka, hogy brit székhelyű cégeiket más országokba jegyeztetik be. Így aztán nem meglepő az sem, hogy a Credit Suisse privátbankárai is inkább a vagyon átköltöztetését javasolják ügyfeleiknek.Az FT-nek nyilatkozó más bankárok szerint, bár valóban érezhető a piacon egyfajta bizonytalanság a politikai környezet miatt, szokatlan lépés, hogy egyesek konkrétan azt tanácsolják ügyfeleiknek, hogy eszközeiket menekítsék ki az Egyesült Királyságból. A vagyonosok "költözési" szándéka minden esetre az ingatlanpiacon is szembetűnő, a frekventált londoni lakókerületeken az ingatlanárak 2009 óta nem látott alacsony áron forognak, miután a vevők inkább kerülik a piacot.