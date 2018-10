Vagyonokat vesztettek a techmogulok a tőzsdei esésben

Jeff Bezos Amazon-vezér vagyona több mint 8 milliárddal 138 milliárdra csökkent,

a Facebook-vezér Mark Zuckerberg több mint 3 milliárdot vesztett.

Larry Page és Sergey Brin, a Google társalapítóinak vagyona összesen 4,5 milliárddal csökkent tegnap.

2011 óta nem volt akkora esés a Nasdaqban, mint tegnap, a technológia túlsúlyos index gyengélkedése a techmogulok vagyonát is megtépázta:A Bloomberg Billionaires Indexben szereplő 500 leggazdagabb ember összesen 71 milliárdot vesztett tegnap, miután a Nasdaq mellett a Dow Jones és az S&P 500 is mínuszban fejezte be a napot, kitörölve ezzel az idei eddigi nyereséget.