Visszavonulását tervezi a világ egyik leggazdagabb embere?

Vasárnap tartotta szokásos éves közgyűlését Warren Buffet cége, a Berkshire Hathaway, ahol az első kérdés a milliárdos befektető felé arra irányult, mennyire érzi magát már félig visszavonulva az üzleti élettől.A milliárdos befektető viccesen csak annyit válaszolt a kérdésre, hogy már évtizedek óta van félig visszavonult állapotban. Buffett visszavonulásának kérdése jogosan foglalkoztatja a befektetőket, hiszen az üzletember már 87 éves, a Berkshire másik elnöke és fontos embere, Charlie Munger pedig 94.A cég két ikonikus embere dönt továbbra is a cég legnagyobb tőkeallokációs és befektetési döntéseiről, igaz, januárban Buffett Grag Abel és Ajit Jain ügyvezetőknek átadta a Berkshire üzleti egységei feletti irányítást, ezzel pedig ők a legesélyesebbek a cég vezérigazgatói posztjára, ha Buffett végleg visszavonul.Emellett ott van Todd Combs és Ted Weschler is, akiket a befektetési szakember már évek óta megbíz a pénz egy részének kezelésével. Ők a találgatások szerint befektetési igazgatók lehetnek majd a vállalatnál.Buffett a jövőbeni vezetőváltással kapcsolatos kérdésekre válaszolva hozzátette, hogy a dicsőség most már a Berkshire-é. Munger szerint olyasmit építettek fel, ami jól fog működni és tartós lesz, mégpedig azért, mert nem olyan könnyű lemásolni a munkájukat.A befektetők szerint, ha a két vezető egyszer távozik a cégtől, nem lesznek már olyan tömegek az omahai közgyűlésen, mint eddig.Warren Buffett a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint közel 85 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, ezzel pedig ő a világ harmadik leggazdagabb embere. Őt jó barátja, Bill Gates előzi meg a második helyen, míg az első helyet továbbra is az Amazon-vezér Jeff Bezos birtokolja 133 milliárd dolláros vagyonnal.