13 milliárdos oktatásfejlesztési program indul Debrecenben

Jelentősen javulnak az oktatás feltételei is a szakképző intézményekben, ahol a diákok száma 2015 óta több mint 30 százalékkal növekedett, és ma már megközelíti a tízezret

Pölöskei Gáborné a csütörtöki sajtótájékoztatón felsorolta a fejlesztési csomag elemeit, amelyA program komplexitását jelzi, hogy kiterjed az infrastruktúra, a képzési tartalmak és a képzési szerkezet fejlesztésére is. Külön megemlítette, hogy a fejlesztés részeként német nyelvű általános iskolát és gimnáziumot hoznak létre Debrecenben. Ez a 21. századi komplex, regionális iskolafejlesztési program kell ahhoz, hogy minőségi, képzett munkaerőt biztosítsanak a térség vállalkozásainak - tette hozzá.Pölöskei Gáborné az MTI érdeklődésére azt mondta,Hozzátette azt is, hogy a terveknek megfelelőn jövő szeptembertől elindulnak az első technikus osztályok.Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere a "nagy horderejű" kormánydöntésről azt mondta,azzal, hogy a kormány elfogadta a Debrecen 2030 elnevezésű oktatási programot.A fejlesztés ugyanakkor nem előzmény nélküli: 2016 óta, az Új Főnix terv keretében a város 11 milliárd forintot költött oktatásfejlesztésre, óvodák építésére, felújítására, iskolák energetikai korszerűsítésére, a híres debreceni Zenede rekonstrukciójára, illetve az új nemzetközi iskola felépítésére.A most megítélt kormányzati forrásból elinduló beruházások közül a helyi Mechwart, illetve Brassai műszaki középiskolák felújítását és kapacitásbővítését, illetve az előbbi területén egy 200-250 fős kollégium felépítését emelte ki.- közölte a polgármester.Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora a helyi egyetemi műszaki képzés jelentős bővítéséről és további fejlesztéséről adott számot. Példaként említette, hogyA most bejelentett fejlesztések eredményeként komplex járműipari laboratórium kerül Debrecenbe, új szárnnyal bővül a műszaki kar épülete, megújul a természettudományi oktatási hátteret biztosító úgynevezett kémiai tömb, és évente 200 millió forintot fordíthatnak humánerőforrás-fejlesztésre - sorolta a rektor.Pósán László, az Országgyűlés kulturális bizottságának fideszes elnöke arra emlékezetett, hogy 2010 óta "meglepően sok döntést" hoztak annak érdekében, hogy a szakképzés közelebb kerüljön a gazdasághoz, illetve a gazdaság az oktatáshoz. Megemlítette a mestertanári rendszer bevezetését, illetve a duális képzés terjedését.- utalt az országos tendenciákra a politikus.