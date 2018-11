150 milliárdot költenek bringautakra, Békéscsabán tekernek a legtöbben

Nagy forgalomszámlálást rendeltek el

Békéscsabán tekernek a legtöbben

Korábban a vidéki kerékpározásról mindössze annyi adat volt, amennyit a kiskörei gátőrök striguláztak, ezért az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve elrendeltek egy nagy kézi forgalomszámlálást a biciklistákról, valamint 19 helyen gépi berendezést telepítettek - mondta.Az eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon európai összehasonlításban nagyon sokan bringáznak, ugyanakkor az egyes megyékben akár négyszeres is lehet az eltérés a kerékpárosok számában. A kormánybiztos elmondta, hogy a gépi mérést magyar cég végzi, és jövőre további 32 berendezést telepítenének.Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója közölte, hogy 4275 mérési óra alatt 202 539 bringás áthaladását jegyezték fel. A gépi mérés megkülönbözteti a haladási irányokat és a kerékpárosokat a gyalogosoktól, valamint az időjárási adatokat is tárolja. Az eszközök egész évben, a nap 24 órájában működnek, az eredmények pedig publikusak, online követhetők - sorolta. A berendezések napelemmel működnek, akkumulátoros energiatárolással a folyamatos üzemeléshez.A rendezvény sajtóanyagában azt írták, hogy több év után az idén országosan 95 helyszínen volt kézi és gépi forgalomszámlálás. A mérés célja, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatékonyabban, az igényeket jobban kiszolgálva üzemeltesse a csaknem 1000 kilométernyi külterületi bringautat - emelték ki.Az idei mérés során a legtöbb kerékpárost Békéscsabán számlálták, ahol három nap alatt 15 442 biciklista haladt át az ellenőrzőponton. Az egy napon rögzített legmagasabb forgalom szintén ehhez a városhoz kötődik: egy nyári hétköznapon 6031 bringást jegyeztek fel.A legutóbbi, 2015-ös országos felméréshez képest nőtt a kerékpáros turizmus a turisztikai szempontból jelentős nyári hétvégék arányának emelkedésével, és annak köszönhetően, hogy az elmúlt időszakban több túraútvonalat is kijelöltek a biciklistáknak, például Fertőd-Keszthely vagy Eger-Mezőkövesd-Poroszló között.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szándéka egy olyan mérőhálózat kialakítása, melynek segítségével egyre jobban feltérképezhető a kerékpárosok forgalma. Ennek érdekében évente szeretnék megismételni a kézi számlálást, valamint további 32 gépi mérőeszköz beszerzését indították el.A kapott adatok segítenek abban, hogy megalapozott, a biciklisták igényeit kiszolgáló újabb fejlesztések valósulhassanak meg - olvasható a sajtóanyagban.