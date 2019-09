Katasztrófa-forgatókönyv készült hard-Brexit esetére

A legkedvezőtlenebb esetekre kidolgozott brit kormányzati forgatókönyv szerint jelentős kereskedelmi fennakadásokat, egyes élelmiszerekből hiányt okozhat a brit EU-tagság rendezetlen megszűnése. A hatoldalas stresszhelyzeti tanulmányt a konzervatív párti brit kormány szerdán késő este hozta nyilvánosságra, miután a londoni alsóház a hét elején határozatban kötelezte erre.

A parlamenti határozat előzményeként a múlt hónapban részletek szivárogtak ki a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit laphoz a rendezetlen Brexit lehetséges legsúlyosabb következményeinek felmérésére kidolgozott, Citromsármány művelet (Operation Yellowhammer) kódnévvel ellátott bizalmas készenléti tervcsomagból.

A kormányzati forgatókönyvek szerda este hivatalosan is közzétett legrosszabb változata azzal számol, hogy Franciaország a rendezetlen Brexit utáni első napon ellenőrzésnek veti alá a Nagy-Britanniából érkező árukat. A dokumentumban szereplő becslés szerint ebben az esetben a La Manche csatornán átkelő kamionok üzemeltetőinek 50-85 százalékáról is kiderülhet, nincs felkészülve a franciaországi vámvizsgálatokra.

A szállítmányozók felkészületlensége és a francia kikötők szűkös parkolóhely-kapacitása 40-60 százalékkal csökkentheti a jelenlegi szinthez képest a Csatornán áthaladó áruforgalmat - áll a kormányzati tanulmányban. Az elemzés szerint az ebből eredő áruforgalmi felfordulás három hónapig is eltarthat, és az ezután elkezdődő javulás is csak azt jelentené, hogy a Csatornán zajló áruforgalom a mostani szint 50-70 százalékára bővül.

A dokumentum szerint a fennakadások egyes területeken ennél sokkal hosszabb ideig is tarthatnak.

A stresszhelyzeti forgatókönyv szerint mindez azzal járhat, hogy a délkelet-angliai Kent megyében - ahol a legforgalmasabb kompkikötőkhöz vezető utak húzódnak - a kamionok másfél-két napot is várakozhatnak, mielőtt át tudnak kelni a kontinensre. Független elemzőintézetek ennél sokkal nagyobb fennakadásokat sem tartanak kizártnak megállapodás nélküli Brexit esetén.

A University College London (UCL) egyetem nemrégiben összeállított hatásvizsgálati jelentése szerint járművenként mindössze 70 másodpercnyi átlagos vámvizsgálati idő esetén 1200-2724 közé lenne tehető a délkelet-angliai kikötőkbe vezető utakon feltorlódó kamionok száma a hét legforgalmasabb napjain, és ez azt jelentené, hogy egy-egy kamionnak átlagosan hat napot kellene várakoznia az átkelésre ezen az útvonalon. A UCL tanulmánya szerint az a kamionos, aki ebbe a sorba hétfőn beáll, szombat délután jutna át a kontinensre.

Egy másik patinás londoni egyetem, az Imperial College London vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet négypercnyi vámvizsgálatnak vetnek alá, az a brit oldalon, a Dover kikötőjébe vezető autópályán csúcsidőben 47 kilométeres torlódást okozna.

A brit kormány szerda éjjel nyilvánosságra hozott stresszhelyzeti forgatókönyve szerint a gyógyszerek és a gyógyászati termékek beszállítói hálózata különösen rá van utalva a Csatornán átvezető legrövidebb útvonalra: e termékek háromnegyede érkezik ezen az útvonalon Nagy-Britanniába, és a fennakadások e termékcsoport esetében hat hónapig is eltarthatnak. Az állatgyógyászati termékek importjának csökkenése, késedelme vagy leállása akadályozhatja az állatjárványok terjedésének megelőzését, illetve kordában tartását, és ez humánegészségügyi, élelmiszer-biztonsági problémákat is okozhat - áll a kormányzati tanulmányban. Az elemzés szerint bizonyos friss élelmiszerekből is szűkülhet a nagy-britanniai választék.

Általános élelmiszerhiány kialakulása nem várható, ám az élelmiszerek választékának és hozzáférhetőségének szűkösebbé válása áremelkedéseket okoz. Ráadásul az október végi Brexit-időpontra a nagy-britanniai betakarítási szezon már véget ér, és ez fokozott nyomást gyakorolna az élelmiszer-beszállítói hálózatokra, különös tekintettel karácsony közeledtére, amely az élelmiszer-kiskereskedelem legforgalmasabb időszaka - áll a szerda este közzétett stresszhelyzeti forgatókönyvben. Ugyanerre a problémára az ágazat képviselői is felhívták már a kormány figyelmét.

A brit, az észak-írországi és az írországi kiskereskedelmi szektor szakmai szervezeteinek néhány hónapja ismertetett közös felhívása szerint megállapodás nélküli Brexit esetén az EU-ból érkező élelmiszer-szállítmányok a vámellenőrzések és egyéb adminisztratív nehézségek miatt elakadhatnak a határátkelőknél, és ez hiány kialakulását vagy a választék szűkösebbé válását okozhatja egyes élelmiszerfajtákból és más termékekből is.