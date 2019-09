Így változtatja meg az autózást egy magyar cég - Észrevétlenül folynak az éles tesztek az útjainkon

Az AImotive kamerás látásra és mesterséges intelligenciára épülő önvezető rendszere már számos nemzetközi és hazai befektető fantáziáját megmozgatta. Ezek a szereplők sok milliárd forinttal szálltak be a magyar tulajdonú startupba, amely a korábbi sikereken felbuzdulva most újabb tőkeemelésre készül. A friss pénzre szükség is van, a forrongó autóiparban ugyanis hatalmas csata zajlik, az egyes szereplők nem csak az idővel futnak versenyt, olyan termékeket kell tudniuk előállítani, amelyek a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfelelnek. Részben ezekről beszélgettünk nemrég megjelentett interjúnkban Kishonti Lászlóval, az AImotive alapító-vezérigazgatójával. Azt pedig, hogy pontosan hogyan is zajlanak a fejlesztések és milyen kihívásokkal kell megküzdeni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az önvezető autózáshoz, az alábbi videónkban mutatjuk be.