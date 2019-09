Lassul a világ, az autóiparban egy fokkal még rosszabb a helyzet

A gazdaságban lassulás tapasztalható a világ számos részén, legyen szó akár Németországról, vagy a növekedés korábbi motorjáról, Kínáról – jelentette ki előadásában Nagy Mihály a Business and Finance Summit 2019 konferenciánkon. A Continental Csoport Magyarország országkoordinátora felhívta a figyelmet arra is, hogy az autóiparon belül egy fokkal még rosszabb a helyzet, a szereplőknek egy kihívásokkal teli időszakban kell bizonyítaniuk. Ugyanakkor véleménye szerint a Continental, mint az egyik legnagyobb autóipari beszállító megteheti, hogy részt vegyen a jövő fejlesztésében, és ezzel képes lesz biztosítani helyét az élvonalban.

Nagy Mihály előadása elején rámutatott, a gazdaságban lassulás tapasztalható a világ számos részén, legyen szó akár Németországról, vagy a növekedés korábbi motorjáról, Kínáról. Hozzátette, ennek természetesen megvannak az okai: az alapanyagárak növekedése, bizonyos alapanyagok hiánya vagy szűkössége, a Brexit vélt vagy valós hatásai, a fogyasztási szokások megváltozása és a vámháborúk mind kedvezőtlenül hatnak a világgazdaság teljesítményére.

A Continental Csoport Magyarország országkoordinátora felhívta a figyelmet arra is, hogy az autóiparon belül egy fokkal még rosszabb a helyzet, ha megnézzük ugyanis, hogy az elmúlt két évben hogyan alakult az új autók értékesítése, azt láthatjuk, hogy folyamatos a csökkenés. Ráadásul úgy néz ki egyelőre, hogy 2019-ben még kevesebb új autó találhat gazdára.

Nagy Mihály egyben kijelentette,

A Continentalnál nem vagyunk optimisták, nem számítunk arra, hogy idén ez a trend megfordul, sőt, úgy gondoljuk, hogy még 2020 sem a növekedés éve lesz.

Kiemelte, Európa is küzd az újautó-értékesítések visszaesésével, ennek pedig hatása lehet a magyar gazdaságra is, ezt mindenki tudja, aki ebben az iparágban tevékenykedik. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy hiába látják azt, hogy az autóipar nyugaton gyengélkedik, a magyar gazdaság mégis dübörög. Véleménye szerint a közeljövő fontos kérdése lesz, hogy Magyarország megérzi-e a Nyugat-Európában már tapasztalható lassulást, vagy képes lesz függetlenítenie magát attól.

Nagy Mihály beszélt az előttünk álló időszakról is, a Continental víziójáról, amely szerint a jövő járműve egy felhőhöz kapcsolódó, önmagát vezető jármű lesz, amelynek gyakorlatilag nincs szén-dioxid-kibocsátása. Ebbe az irányba mutat ugyanis az a négy fő trend, amely véleménye szerint jól elkülöníthető:

Az első a biztonságos mobilitás iránti igény, amelynek alapja az az emberi elvárás, hogy a jövőben ne legyenek balesetek. A második az intelligens megoldások iránt mutatkozó vásárlói igény. A harmadik a járművek hálózatba kapcsolhatósága: ez egyrészt a szórakoztatást szolgálhatja, másrészt a hálózatba kapcsolódás a "zéró baleset" stratégiához kapcsolódóan is fontos szerepet tölthet be. Látni kell ugyanis, hogy a felhőhöz kapcsolódó járművek információkat tudnak egymásról gyűjteni, és tudnak arra vonatkozóan következtetéseket levonni, hogy mikor és hol találkozhatnak útjuk során, és az esetleges balesetek ezzel elkerülhetők. A negyedik pedig a környezet védelme, ahol most a fő csapásirány, már csak az állami szabályozókból fakadóan is, az elektromos autók elterjedése.

Nagy Mihály kiemelte, egyelőre a hagyományos benzines, dízeles autók teszik ki a flották túlnyomó részét, de a hibrid autók rohamosan terjednek, egy-két év alatt megduplázódhat a számuk, és hasonlót láthatunk majd az elektromos autóknál is. Rámutatott, a Continental előrejelzése az, hogy 2030-ig még 50 százalékos részarányt képviselnek majd a benzines és dízel autók az értékesítési flottákon belül, a hibridek és az elektromos autók súlya folyamatosan nő majd, és valószínűleg fel fognak tűnni a hidrogéncellás autók is.

Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy ezek az előrejelzések a jelenlegi tudásunkon alapulnak. Mind az elektromos autóknál, mind az üzemanyagcellás autóknál a következő években sor kerülhet egy generációváltásra, egy olyan technológiai megjelenésére, amely ugrásszerű fejlődést okozhat, és ez felboríthatja az előrejelzéseket. Ha sikerül feltalálni egy olyan akkumulátortechnológiát, amely hosszabb hatótávot biztosít az elektromos autóknak, és esetleg még kevésbé környezetszennyező is, mint a jelenlegiek, akkor ez az elektromos autók ugrásszerű elterjedéséhez vezethet. De ugyanez igaz az üzemanyagcellás autókra is.

Mit tehet egy iparági szereplő egy olyan környezetben, amikor a világgazdaság lassul, az újautó-értékesítések száma visszaesik, amikor azt látja, hogy felgyorsult körülötte a világ, és nehezen kiszámítható, hogy mi fog történni?

– tette fel a kérdést Nagy Mihály előadása zárásaként.

Véleménye szerint a Continental, mint az egyik legnagyobb autóipari beszállító megteheti, hogy részt vegyen a jövő fejlesztésében, és ezzel próbálja biztosítani azt, hogy a világ abba az irányba változzon, amerre szeretnék. Ha ott tudnak lenni ezeknél a fejlesztéseknél, akkor tudják azt garantálni, hogy a jövőben is ott legyenek az új technológiák gyártásánál, függetlenül attól, mekkora kihívásokkal is kell megbirkózniuk.