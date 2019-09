Megvan Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója

Robert O'Brien jogász, aki 2018 óta a külügyminisztériumban elnöki különmegbízottként túszmentő tárgyalásokkal foglalkozott.

O'Brien 2005-2006-ban - George W. Bush kormányzata idején - az ENSZ-ben különmegbízottként képviselte az Egyesült Államokat, 2007-ben társelnöke volt az afganaisztáni igazságügyi reformot elősegítő külügyi bizottságnak. Donald Trump 2017-ben fontolgatta, hogy jelöli őt a haditengerészet élére, és a múlt héten, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó menesztése után rögtön felmerült a neve a lehetséges új nemzetbiztonsági tanácsadók között.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!