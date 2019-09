Nagyobb béremelést és a megállapodás újratárgyalását sürgetik a szakszervezetek

Újratárgyalná a tavaly megkötött kétéves bérmegállapodást a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), Kordás László elnök ezért kezdeményezte a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívását - tudta meg szerdai száma szerint a Népszava.

A tavaly év végén elfogadott bérmegállapodás az idei és a jövő évre vonatkozóan is 8-8 százalékos minimálbér- és garantált bérminimum-emelést rögzített, és szintén 8 százalékban határozták meg az általános béremelésre vonatkozó ajánlást. Kordás László szerint azonban a gazdaság eddigi teljesítményére vonatkozó elemzések azt mutatják: jóval nagyobb, 10 százalék feletti béremelésre is lehetőség lett volna már az idén is. Jövőre pedig két számjegyű emelést szeretnének, hogy "ne szakadjunk le végleg Európától".

A munkaadók minden minimálbér-emelésnél panaszkodnak, hogy nem tudják kigazdálkodni annak fedezetét, a szakszervezet ezért az adócsökkentést és a progresszív adózás bevezetését is szükségesnek tartja - emelte ki a lap.

Az nem teljesen világos, hogy ha a jó gazdasági teljesítmény miatt "10 százalék feletti béremelésre" is lehetőség lenne volna, akkor miért kell a vállalkozásokat mégis adócsökkentéssel segíteni, hogy kigazdálkodhassák az emelést. A MASZSZ álláspontja egyébként abból a szempontból nem meglepő, hogy a szervezet nem is írta alá a kétéves bérmegállapodást.