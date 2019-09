A világgazdaság összeomlása óta nem volt ilyen pocsék évünk

A világgazdasági válság óta az idei lehet az első év, amikor visszaesik a világkereskedelem. Számos tényező lassítja a globális gazdaság bővülését, amelynek hatására a feldolgozóipar már egyre több országban recesszióba került, így nem csoda, hogy a világkereskedelem zsugorodni kezdett. A visszaesés mértéke egyelőre nem jelentős, azonban a kereskedelmi háború, a Brexit, valamint a feltörekvő országok problémái egyaránt rontják a kilátásokat.

A tíz évvel ezelőtti globális gazdasági válság óta folyamatosan nőtt a világkereskedelem, ez az időszak azonban idén véget ér. Az év első felében több olyan hónapot is láthattunk, amikor csökkent a világkereskedelem volumene, ami azt jelzi, hogy a világgazdaság növekedési kilátásai folyamatosan romlanak. A 2008-2009-es válság előtt a világexport 5-10% közötti ütemben növekedett, azóta viszont jobbára 2-5% közötti bővülési ütemeket láthattunk. Mindez mutatja, hogy a legtöbb gazdaságnak tartósan lassabb növekedésre kellett berendezkednie, az igazán kedvezőtlen adatok azonban az idei évben érkeztek.

A világkereskedelem az év első felében már zsugorodott, amiben kulcsszerepe volt annak, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború egyre inkább elmérgesedett, ami már önmagában is fékezte a világkereskedelem növekedését. A kereskedelmi háború, a Brexit, valamint az autóipar problémái miatt lelassult az eurózóna GDP-növekedése is, a gazdasági övezet motorja, Németország pedig recesszió közelébe került.

A gyenge gazdasági helyzetet – és azt, hogy a világ minden táján lassulás jellemző – jól mutatja, hogy a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek egyre alacsonyabb szintre esnek. Számos országban már a bővülést a visszaeséstől elválasztó 50 pontos érték alá került a BMI, ami azt sugallja, hogy a következő időszak is kifejezetten nehéz lesz az iparban. Nem csak Németország, hanem az Egyesült Királyság gazdasága is öles léptekkel halad a recesszió felé, ami nem csoda annak tükrében, hogy egyre valószínűbbnek látszik a megegyezés nélküli brit uniós kilépés. Mostanra az Egyesült Államokban és Kínában sem növekszik a feldolgozóipar, ha folytatódik a jelenlegi trend, akkor hamarosan ott is beköszönt a feldolgozóipar zsugorodása.

Mindezek tükrében nem csoda, hogy a világkereskedelem 0,5%-kal visszaesett az idei év első felében 2018 azonos időszakához viszonyítva – hívják fel a figyelmet az ING Bank elemzői. A szakértők úgy vélik, hogy nincs semmi jele annak, hogy az év második fele jobban alakulna, így a 2019-es lehet az az esztendő, amikor a világkereskedelem a válság óta először zsugorodik. Olyan hatalmas visszaesésre azonban egyáltalán nem kell számítani (sem idén, sem jövőre), mint amilyet a világgazdasági válság közepette láttunk, a csökkenés mértéke 1% alatt lehet a jelenlegi folyamatok tükrében, azonban intő jel a globális növekedésre nézve, hogy a világkereskedelem képtelen növekedni.

Az, hogy jövőre helyreáll-e a rend, leginkább a kereskedelmi háború jövőjétől függ. Ha az USA és Kína megegyezik, és ennek keretében csökkennek a kivetett vámok, akkor jó esély van arra, hogy magára talál a világgazdaság, azonban a legtöbben elhúzódó tárgyalásokra számítanak. Donald Trump amerikai elnök megegyezési hajlandóságát nagybank befolyásolja majd, hogy mennyire hat negatívan az amerikai gazdaságra a kereskedelmi háború a választások előtt, habár kétségtelen, hogy az amerikai elnök eddig is képes volt váratlan lépéseket hozni. Nagy kérdés az is, hogy a Federal Reserve menyire tudja tompítani a kereskedelmi háború negatív hatását a növekedésre nézve, hiszen ha az amerikai gazdaság nem lassul érdemben, akkor Trump keményebb lehet Kínával szemben. Sőt, az amerikai elnök az európai autóipart is fenyegeti, amely újabb kockázatot jelent a globális növekedésre nézve.

Mindemellett kulcskérdés, hogy miként alakul a Brexit, hiszen – ahogy már eddig is láthattuk – nem csak a brit gazdaság teljesítményére van negatív hatással a brit kilépés, hanem az egész európai növekedést visszahúzza ez a bizonytalansági faktor. Noha Boris Johnson brit miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy – így vagy úgy, de – október végén kilépnek az EU-ból, erre még nem vennénk mérget. Az optimális forgatókönyv az lenne, ha megállapodással lépnének ki, erre azonban egyre kisebb az esély, ha viszont megállapodás nélkül, akkor az Egyesült Királyságban recesszió várható és az európai lassulása még erőteljesebb lenne. Egy rendezetlen Brexit a világkereskedelemre közvetlen negatív hatással járna, hiszen megnehezítené a kereskedést az európai országokkal. Ha viszont újra „hosszabbítanak”, vagyis mégsem lépnek ki a tervezett időpontban (ehhez az EU-nak is hozzá kell járulnia), akkor a bizonytalanság időszaka folytatódik, elhalasztott beruházásokkal.

Összességében tehát a kedvezőtlen globális konjunktúra már látszódik a világkereskedelem visszaesésében, amire a válság óta nem volt példa, azonban a csökkenés mértéke egyelőre nem fenyegető. Ha elmérgesedik a kereskedelmi háború, tovább lassul a kínai gazdaság, és megegyezés nélkül lépnek ki a britek az EU-ból, akkor jövőre is visszaeshet a globális kereskedelem.