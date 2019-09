Büntetik a német bankokat a befektetők

A vártnál gyengébb német és francia beszerzési menedzserindexek elrontották a részvénypiaci hangulatot ma délelőtt, a két nagy német pénzintézet papírjai azonban alulteljesítenek ma délután, miután a befektetők a legfrissebb német banki stresszteszt eredményeit emésztették. A német pénzügyi felügyelet és a Bundesbank közös felmérése arra jutott, hogy a kis- és közepes méretű bankok jövedelmezősége gyenge. A historikusan alacsony kamatkörnyezet fennmaradása pedig a jövedelmezőség további csökkenését vetítheti előre a felmérés szerint. A Deutsche Bank árfolyama 3,4 százalékkal került ma lejjebb.

A Commerzbank árfolyama 6,8 százalékot esett. A Commerzbank esetében emellett az is közrejátszhatott, hogy a társaság pénteken közzétett új stratégiai programjának sikerében úgy tűnik nem bízik a befektetők egy része. A Commerzbank vezetése azt tervezi, hogy a jelenlegi közel 1000 bankfiókból 200-at bezárna, és 4300 alkalmazottat is elbocsátanának, bár érdemes megemlíteni, hogy 2000 új munkahelyet is létrehoznának, így a létszámleépítés 2300 fős lehet. Emellett felmerült a cég lengyel leányvállalatának, a varsói tőzsdén jegyzett mBankban meglévő 69,3 százalékos részesedésének eladása is.