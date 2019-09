Közölték, mekkora kártérítést fizet a Boeing a lezuhant áldozatok hozzátartozóinak

A Boeing amerikai repülőgépgyár 144 500 dollárt (mintegy 43 millió forint) fizet családonként 50 millió dolláros kárpótlási alapjából az általa gyártott, 737 MAX 8 típusú gépekkel tavaly októberben és idén márciusban lezuhant áldozatok hozzátartozóinak - közölték az alap kezelői hétfőn.

Ken Feinberg és Camille S. Biros washingtoni ügyvédek szerint a kártérítés iránti igényeket azonnali hatállyal fogadják. Az alap létrehozását júliusban jelentették be. A tájékoztatás szerint az igényléshez a családtagoknak nem kell lemondaniuk arról, hogy kártérítés iránti jogaikat bíróság előtt érvényesítsék.

Továbbra is mély együttérzésünkről biztosítjuk a gépeken lévők családtagjait és szeretteit

- közölte Dennis Muilenburg, a Boeing vezérigazgatója.

A Boeing júliusban azt is bejelentette, hogy további 50 millió dollárt készül költeni az érintett közösségekben oktatásra és gazdasági fejlesztésre. A kártérítési igényeket november 30-ig kell előterjeszteni. A jogosultaknak a kérelem és a szükséges igazolások benyújtásától számított tíz napon belül folyósítják az összeget.

A Boeing ellen jelenleg több mint tucatnyi per van folyamatban a két baleset miatt. A 737 MAX gépeket átmenetileg kivonták a forgalomból azután, hogy március 10-én a felszállás után szinte azonnal lezuhant az etióp légitársaság Boeing-gépe, és öt hónappal korábban balesetet szenvedett az indonéziai Lion Air szintén Boeing 737 MAX gépe. A két katasztrófában 346 ember vesztette életét.

Az eddigi vizsgálatok azt állapították meg, hogy a Boeing két, 737 MAX 8 típusú gépének szerencsétlenségét a repülőgép emelkedési szögét szabályozó szoftver hibája okozta, amelyről a vállalat vezetőinek is tudniuk kellett, hiszen - mint kiderült - a hibát több pilóta is jelezte. Ugyanakkor felmerült a pilóták továbbképzésének elégtelensége, valamint az amerikai szövetségi légügyi hivatal (FAA) felelőssége is, mivel a vizsgálatok szerint a hivatal nem kellő gondossággal folytatta le a géptípus repülési engedélyének kiadását szolgáló eljárást.

