Trump olyan háborúba kezdhet, ami már Magyarországnak is fájna

Egybehangzó sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a jövő héten megnyerheti régóta húzódó vitáját a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előtt, ezt követően pedig több uniós országra is büntetővámokat vethet ki – írja a CNBC. Közben az EU is hasonló kritikákat fogalmazott meg a másik féllel szemben, vagyis akár válaszcsapások is jöhetnek.