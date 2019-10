Bill Gates felesége egymilliárd dollárt szán a nők egyenjogúságára

Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők egyenjogúságának segítésére az Egyesült Államokban. A döntést ismertetve az amerikai Time magazin számára írt véleménycikkében az 55 éves Melinda Gates - aki társelnöke a férjével közösen létrehozott Bill és Melinda Gates Alapítványnak is - azt írta, hogy "a nők és a férfiak egyenjogúságának megteremtése nem várhat tovább". Mint fogalmazott: az egymilliárd dollárt, a nők "hatalmának és befolyásának kiterjesztésére", illetve ennek gyakorlati megvalósítására kívánja fordítani.

Gates három fontos célt jelölt meg:

a nők szakmai előrehaladása előtt még mindig meglévő akadályok lebontását, a nők különösen gyors előrejutását azokban az ágazatokban - például a tech-iparban, a médiában vagy a közszolgálatban - amelyeknek nagy befolyásuk van a társadalomra, valamint a nyomásgyakorlást vállalatokra és szervezetekre e célok valóra váltásához szükséges reformok érdekében.

"Egymilliárd dollár sok pénz, de ugyanakkor az is igaz, hogy ez csupán kis töredéke annak, ami szükséges" - fogalmazott Melinda Gates. Egyben reményét fejezte ki, hogy új kezdeményezését nemcsak a szakemberek és az egyenjogúság szószólói találják majd vonzónak, hanem azok közül is sokan csatlakoznak és anyagilag is elkötelezik majd magukat, akik eddig nem foglalkoztak e kérdéssel.

Melinda Gates 2015-ben Pivotal Venture néven már létrehozott egy beruházási és úgynevezett inkubációs, azaz vállalkozásfejlesztési központot, amely a nők és a családok helyzetének javításával foglalkozik. Most felvázolt elképzelései szerint e vállalkozás révén finanszírozza majd a nők előrejutását segítő új, érdemleges egyéni ötleteket és szervezeteket.

Kezdeményezése nem keltett meglepetést. Melinda Gatest ugyanis a női egyenjogúság egyik hatékony támogatójaként tartják számon az Egyesült Államokban. Legutóbbi könyvében - amely magyarul A nő helye címmel jelent meg - részletesen ki is fejtette meggyőződését, miszerint a nők egyenjogúsága a családok és a közösségek, tágabb értelemben pedig az egész társadalom felemelkedésének záloga.

Címlapkép: Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images