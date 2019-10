Több ezer magyar Suzuki tűnt el egyik hónapról a másikra – A számok nem hazudtak, mi történt?

A szokásos havi, magyarországi új autó forgalombahelyezési statisztikák közzétételekor kiderült, hogy a korábbi hónapokban újab és újabb eladási rekordokat beállító Suzuki csupán 308 új autót adott el szeptemberben. Ezzel a darabszámmal a piacvezető márka a legjobb tízbe sem tudott bekerülni a múlt hónapban, amely az olvasóinknak is szemetszúrt. Több levelet és Facebook-hozzászólást kaptunk azzal kapcsolatban, hogy valószínűleg valami nem stimmel a Suzuki számainál. Természetesen mi is kíváncsiak voltunk a jelenség okára, így utánajártunk az érintetteknél.

Ahogy minden hónap elején, úgy most kedden is beszámoltunk arról, hogy hány új autót helyeztek forgalomba Magyarországon és mely márkák voltak a legnépszerűbbek az autóvásárlók körében. A Datahouse adatait szokás szerint a Carinfo.hu tette közzé, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) pedig sajtóközleményében kommentálta a piacon zajló folyamatokat.

Kiderült, hogy szeptemberben 9655 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 8,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez egyben azt is jelentette, hogy az év első kilenc hónapjában 115 106 új gépkocsit adtak el, ami 10 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Azt is megtudhattuk, hogy a legtöbb autót az Opel adta el, szám szerint 1178 darabot, a márka piaci részesedése ezzel 12,2 százalék volt. A lista második helyén a Ford állt 1150 darab eladott új személyautóval és 12 százalékot megközelítő piaci részesedéssel, őket követte a Kia, a Toyota és a Dacia.

Cikkünk megjelenését követően több olvasói levelet kaptunk és sokan írták a Facebookon is kommentben, hogy nem értik, hová lett a Suzuki a listáról. Figyelmes olvasóinknak ugyanis azonnal feltűnt, hogy míg a korábbi hónapokban újabb és újabb értékesítési rekordokat ért el a márka, addig szeptemberben már nem szerepelt a legjobb 10 között sem, mivel csupán 308 darab új Suzukit helyeztek forgalomba múlt hónapban.

Természetesen ekkor már javában kerestük mi is a választ a jelenségre, érdeklődtünk a hivatalos statisztikákat közreadó Carinfo.hu-nál és a Magyar Suzuki Zrt.-nél, hogy megnyugtató választ adhassunk azzal kapcsolatban, miért csökkent a piacvezető autómárka, a Suzuki értékesítése több ezer darabbal egyik hónapról a másikra.

A Carinfo.hu hivatalos válaszában jelezte:

Az általunk publikált forgalomba helyezési riportokban a BM alapadatait jelenítjük meg feldolgozva, így azok minden esetben az aktuális, valós, úgynevezett közhiteles adatokat tartalmazzák. Ennek megfelelően szeptemberben valóban 308 új Suzuki személygépjárművet helyeztek forgalomba az országban.

Vagyis a darabszám tekintetében nem statisztikai hibáról volt szó, az a valóságnak megfelelt. Arra a kérdésre, hogy akkor pontosan mi is történt a Suzuki eladásaival múlt hónapban, a vállalat adta meg a választ:

A forgalomba helyezések látható alakulása egy várt és előre kalkulált eredmény a Magyar Suzuki Zrt részéről. A szeptemberi számadat az augusztusi számadattal együtt tekintve nyer értelmet: a szeptemberig forgalomba helyezhető modelltípusok megvásárlása és regisztrálása nagy intenzitással lezajlott augusztus során rekord eladási darabszámmal, így az elmúlt hónapban a márkakereskedő hálózatnak többnyire az átadások lebonyolítását kellett végeznie, kevésbé foglalkozhattak új vásárlók akvirálásával.

Magyarul a Suzukinál számoltak azzal, hogy az újabb modellváltozatok típusjóváhagyása időben akár el is húzódhat, a típusjóváhagyási engedélyek hiányában pedig nem kerülhetnek majd forgalomba, ezért igyekeztek a nyári hónapokban minél több járművet értékesíteni. Ennek a döntésnek volt az az eredménye, hogy júliusban és augusztusban egyaránt nagymértékben megugrottak a Suzuki értékesítési számai és ez vezetett oda, hogy szeptemberben egy jóval kisebb darabszámot láthattunk.

A Suzuki hivatalos válaszában jelezte azt is:

Nincs váratlan fejlemény az értékesítési terveink tekintetében, információink szerint minden modellünk keresett termék. Az értékesítési terveink pedig a piac bővülésénél magasabb éves értékesítést prognosztizálnak. 2019 teljes értékesítését tekintve a Magyar Suzuki Zrt. várhatóan továbbra is megtartja piacvezető pozícióját, célzott piaci részesedését, és tervezett értékesítési eredményeit.

Érdemes azt is elmondani, hogy a Suzuki nem csak az értékesítés, hanem a gyártás tekintetében is optimista várakozásokat fogalmazott meg néhány hónappal ezelőtt. Véleményük szerint 185 ezer autót gyárthatnak idén Esztergomban, amely meghaladja a korábban tervezett 179 ezer darabos gyártást is.