Miféle árrobbanás? Alig nőnek az árak Magyarországon

Az augusztusi 3,1%-os infláció után szeptemberben 3%-kal nőhettek a fogyasztói árak a Portfolio előrejelzése szerint. Az inflációt ellentétes folyamatok határozzák meg, azonban az év hátralévő részében újra 4% közelébe emelkedhet a pénzromlás üteme. Jövőre azonban az MNB 3%-os inflációs célja közelében alakulhat.

Az előző hónapokhoz hasonlóan az inflációt szeptemberben is eltérő irányú folyamatok befolyásolták: a forint gyengülése és az olajárak emelkedése a növekedés, míg a nagyobb európai gazdaságok lassulása a csökkenés irányába hatott – foglalja össze a folyamatokat Kuti Ákos, a Danube Capital R&A Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A forint az elmúlt hetekben többször is történelmi mélypontra esett az euróval szemben, azonban a legtöbb elemző egyelőre arra számít, hogy a leértékelődés csak mérsékelten jelent meg a fogyasztói árakban (részben az üzemanyagárak emelkedésén keresztül).

A Portfolio elemzői konszenzusa szerint szeptemberben 3%-kal nőhettek a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest. Ilyen alacsony inflációra utoljára idén januárban volt példa, a tavaszi hónapok ugyanis 4%-hoz közeli inflációt hoztak. Azóta azonban szinte hónapról hónapra alacsonyabb árindexeket láthattunk.

„A külső inflációs nyomás továbbra is alacsonynak mondható, azonban az üzemanyagárak emelkedést mutattak idén szeptemberben a megelőző hónaphoz képest, azonban az üzemanyagárak növekedése ellenére is lassuló inflációra számítunk idén szeptemberben augusztushoz képest” – mondja Kuti Ákos, aki azt is hozzáteszi, hogy ennek oka egy technikai tényező, mégpedig a bázishatás, ugyanis 2018 augusztusáról szeptemberre részben az üzemanyagárak emelkedése miatt magasabb inflációs pálya alakult ki.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza is hangsúlyozza, hogy a szeptemberi inflációt két ellentétes tényező mozgatja. „Egyrészről arra számítok, hogy a maginfláción kívüli tételek lefelé húzzák majd az inflációs mutatót, méghozzá elsősorban az üzemanyagok és a feldolgozatlan élelmiszerek árán keresztül. Ezzel szemben a maginflációs mutató emelkedhet, amit főként a szolgáltatások vezérelhetnek, de várhatóan a tartós fogyasztási cikkek esetében is látunk felfelé irányuló nyomást, amit az árfolyam ingadozása vezérelhetett” – vélekedett Virovácz.

"Szintén az említett bázishatás miatt 2019 utolsó két hónapjában a hazai infláció ismét emelkedő pályára állhat a 2018-as alacsony bázis miatt – mely az olajárak csökkenése nyomán alakult ki tavaly –, ebből következően 2019 utolsó hónapjában 4% is lehet az inflációs ráta" – prognosztizálja Kuti Ákos. A legtöbb elemző úgy gondolja, hogy az idei év végére 4% közelébe emelkedhet újra az infláció.

Az elemzők 2019 végére vonatkozó inflációs prognózisa pedig egyértelműen az elmúlt egy hónapban emelekdett meg, ami minden bizonynal nagyrészt annak tudható be, hogy a forint jelentősen esett az elmúlt hetekben és megemelkedett az olaj árfolyama. De úgy tűnik, hogy egyelőre a szakértők mérsékelt másodkörös hatásokkal számolnak.

„A hosszú távú hazai inflációs trendeket nézve elmondható, hogy az idei és a jövő évben várakozásunk szerint a maginfláció rendre a teljes inflációs index felett növekszik majd, melyhez elsősorban a gazdaságra jellemző bérnyomás járul hozzá” – véli Kuti Ákos.

A bérek növekedését fűti még a tavaly év végén meghozott kétéves bérmegállapodás (2019-ben és 2020-ban egyaránt 8%-kal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege az előző évhez képest), és a keresetek növekedése a fogyasztói árakba is átgyűrűzhet, fékező tényező lehet viszont a szociális hozzájárulási adó csökkentése.

A következő hónapokban tehát kulcskérdés lesz az infláció szempontjából, hogy a forint árfolyamának gyengülése és az olajárak változása miként hat a magyar inflációra. Az erős belső kereslet miatt a vállalatok elméletileg könnyen emelhetnek árat, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a szakértők egyelőre visszafogott másodkörös hatásokkal számolhatnak, valamint az is fontos, hogy az importált infláció kifejezetten visszafogott lehet a nagy európai gazdaságok gyengélkedése miatt.



(Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Turbéky Eszter)