Magyarország történetének egyik legnagyobb beruházását jelentették be! Hazánk lehet a régió egyik autóipari fellegvára

Bővíti gödi akkumulátorgyártó üzemét mintegy 390 milliárd forintból a Samsung SDI, a beruházás 1200 új munkahelyet hoz létre - mondta a külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón csütörtökön. Fontos hangsúlyozni, hogy korábban is szó volt már a gödi üzem bővítéséről, azonban a bejelentéssel célegyenesbe került a beruházás.

Az állam vissza nem térítendő támogatást nyújt a beruházáshoz, ennek mértékét azonban még nem lehet közölni, mert azt az Európai Bizottságnak kell jóváhagynia. Az összeg összhangban van a beruházás méretével és jelentős - közölte Szijjártó Péter.

A beruházással eldőlt az is, hogy az új autóipari korszakban Magyarország lesz az európai autógyártás egyik fellegvára

- mondta a miniszter.

Mint a fenti ábrán látható, a Samsung most célegyenesbe került beruházását csak a Mol és a Mercedes beruházása előzi meg.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: az autóipar új korszakának világtérképére került Göd a Samsung SDI korábbi beruházásával is. A vállalatnak világszerte három üzeme van, kettő Ázsiában és egy Gödön.

Mint mondta, az új technológiák a világgazdasági siker előfeltételeivé váltak, az autóipar új korszakba lép át az elektromos autók elterjedésével.

Magyarország kiemelten kezeli az autóipart, az ágazatban 169 ezren dolgoznak, az autóipari exportban globálisan 18. helyen áll az ország.

A Samsung SDI beruházása hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország fenntartsa az európai átlagnál legalább 2 százalékponttal magasabb gazdasági növekedési ütemét

- mondta a miniszter.

Szijjártó Péter kitért arra, hogy az elmúlt öt évben mindig Németország volt a legfőbb befektető Magyarországon, 2019 első fél éve az első olyan időszak, amikor Dél-Korea lett a legnagyobb beruházó.

A magyar üzem a világ egyik legnagyobbja lesz

Kim Woochan, a Samsung SDI Magyarország Zrt. gyártóközpontjának vezetője azt mondta, hogy a cég a világ egyik legjobb akkumulátorgyártójává nőtte ki magát. A vállalat üzleti kapcsolatai Magyarországon 2001-ben indultak, akkor még a monitor üzletágban, akkumulátort 2016 óta gyártanak. Több mint egymilliárd eurót fektetnek be Magyarországon, új munkahelyeket teremtenek - közölte.

Reményét fejezte ki hogy a magyar üzem a világ egyik legnagyobbja lesz, és hozzátette, hogy elkötelezettek a bővítés iránt.

Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) szerint a beruházás technológiai fejlődést hoz, munkahelyeket teremt, jelentős helyi adóbevételt is jelent, valamint támogatja a helyiek életét.

A gyár bővítése ellen azonban sokan tiltakoztak: korábban nagy indulatokat szított a gödi akkumulátorgyár-bővítés a helyi lakosok körében, a lakók bizalmatlanok, a beruházás elleni petíciót több mint ötszázan írták alá a nagyjából 20 ezres városban.

Sorra épülnek az akkumulátorgyárak hazánkban

Magyarországnak nem lehet oka a panaszra, sorra hozzák beruházásaikat az ázsiai akkumulátorgyártók hazánkba, legutóbb a dél-koreai Inzi Controls jelentette be, hogy 14,8 milliárd forintból épít gyárat.

Az SK Innovation is minket választott korábban akkumulátorgyártásnak helyszínéül. A vállalat nemrég jelentette be, hogy szeretné megtízszerezni gyártókapacitását 2022-re annak érdekében, hogy minél inkább profitálhasson az elektromos autók várható elterjedéséből.A nagyszabású tervek megvalósításában fontos szerepet játszhat az SK Innovation magyarországi gyára is, hiszen a Komáromban több mint 200 milliárd forintból felépülő új üzem éves gyártókapacitása a tervek szerint eléri majd a 7,5 gigawattórát. Érdemes megemlíteni, hogy ez a ma leggyakrabban használt akkumulátorok kapacitását figyelembe véve durván 200-250 ezer elektromos autóhoz elegendő akkumulátort jelent.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Miskolc déli ipari parkjában építi fel első európai gyárát az akkumulátorok gyártására szakosodott japán GS Yuasa, a 2019-re elkészülő üzem alapkövét tavaly márciusban helyezték el.

Az ázsiai akkumulátorgyártók megjelenése nem véletlen, az európai autógyártók sorra jelentik be, hogy a következő években rengeteg új, részben vagy teljesen elektromos autót dobnak majd piacra, ugyanakkor a gyártáshoz szükség akkumulátorkapacitással nem rendelkeznek. Éppen ezért a hajtáslánc egyik legfontosabb elemét, az akkumulátort kénytelenek Kínából és Dél-Koreából importálni. A várható keresletnövekedésre reagálva pedig sorra jelennek meg a beszállítók a régióban.



Természetesen a kialakult helyzeten szeretnének változtatni az európai autógyártók, akik (megkésve) egymás után jelentik be, hogy saját akkumulátorgyártásba kezdenek. De nem csak az autógyártók lépnének, hanem azok az országok is, ahol nemzetgazdasági jelentőségű az autóipar. Ilyen Németország is, ahol 17 vállalat részvételével megalapították a Terra E Holdingot annak érdekében, hogy 2019 negyedik negyedévében megkezdődhessen az akkumulátorok gyártás. A tervek szerint a német "Gigafactory" éves gyártókapacitás elérheti a 34 GWh-t 2028 végére, vagyis látszik az is, hogy a termelés felfuttatása lassú folyamat lesz.



Az egykori Tesla-felsővezetők által alapított Northvolt Svédországban és Finnországban indítaná be az akkumulátorok gyártását. Igaz, erre is még viszonylag sokat kell várni, az évi 16 GWh akkumulátorkapacitás előállítására alkalmas üzemben ugyanis csak 2023 végén, 2024 elején indulhat meg a termelés.

(Címlapkép: A Samsung SDI gödi elektromos jármű akkumulátor gyárának főépülete Gödön 2017. május 29-én, a gyár nyitóünnepségének napján. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)