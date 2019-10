Megjöttek az utolsó választási részvétel adatok

15 és 17 óra között a szavazásra jogosultak 8%-a voksolt. Az előző négy önkormányzati választáson 15 és 17:30 között 10-12% járult at urnákhoz. Ha ebben az időszakban egyenletes lenne a szavazási aktivitás, akkor a mai 17:30-as adat mintegy 2 százalékponttal lenne magasabb. Ez enyhe visszaesést jelentene az utóbbi órák választási aktivitásában, de természetesen összességében még mindig magasnak számítana. Ez a kalkuláció azonban erős feltételezéseken alapul, így megállapításunk nem igazán magabiztos.

Mindenesetre a kalkulációt elvégezhetjük a fővárosi számokkal is. Eszerint 15 és 17 óra között a szavazásra jogosultak 7,7%-a voksolt. Az előző négy önkormányzati választáson 15 és 17:30 között 8-11% járult at urnákhoz. Ha ebben az időszakban egyenletes lenne a szavazási aktivitás, akkor a mai 17:30-as adat szintén mintegy 2 százalékponttal lenne magasabb. Ez szintén visszaesést jelentene a választási aktivitásban, de még annál is enyhébbet, mint országosan. És persze a számolgatás az időszak egyenletes szavazói kedvén alapul, amennyiben késő délután erősebb az aktivitás, akkor nincs is szó visszaesésről.

Ezek alapján óvatosan azt mondanánk, hogy a részvételi aktivitásban nagy változás az utolsó két órában sem történt, ha mégis, akkor talán egy enyhe viszaesést tudnánk kimutanti. Valószínű, hogy Budapesten ebben az időszakban relatíve erősebb volt a szavazási kedv.