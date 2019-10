A nap ábrája: így szakadt el Magyarország Németországtól

Az elmúlt egy év egyik fontos jelensége, hogy a német gazdaság lassulását egyáltalán nem követte a magyar, hiába kötődik ezer szálon hozzá. Ráadásul ez nem csak a belső tényezők, a felfűtött beruházási és fogyasztási aktivitásnak köszönhető, hanem az exportorienált ipari szektorunk is látványosan elszakadt a némettől.

Az európai és a magyar növekedési kilátásokról is hallhatunk előadást a Budapest Economic Forumon szerdán.

Ahogy az alábbi ábrán látható, 2015-től a német és a magyar gazdaság is lassú növekedési pályán volt, majd 2016 második felétől élénkülés következett be. 2017 végéig jó tempóban bővült mindkét gazdaság ipari volumene, és igazából csak 2018 második felétől lett igazán látványos a "decoupling". A német ipar - elsősorban a kínai gazdasági lassulás és a kereskedelmi háború okozta bizonytalanság miatt - recesszióba süllyedt,, a magyar viszont még gyorsulni is tudott kissé. Mára a hazai ipari termelés volumene mintegy 15%-kal magasabb, mint 2015-ben volt, a német viszont alig jobb annál.

A jelenségre nincs egzakt magyarázat, alapvetően két tényezőt sejtenek a szakértők. Az egyik, hogy a magyar feldolgozóiparban nagy kapacitásbővítő beruházások születtek a globális ipari konjunktúra időszakában (sőt, egészen mostanáig), amelyek termőre fordulva kompenzálni tudják, hogy a már korábban letelepedett vállalatok esetlegesen csökkenő külső kereslettel találják szembe magukat. Ez az allokációs hatás még direktebben jelentkezik a másik magyarázó faktor esetében: megfigyelhető, hogy a nagy multinacionális vállalatok a csökkenő kereslet hatására először a magasabb költségszintű gyáraikban csökkentik a termelést, a hatékonyabb üzemekben ez a lépés elmarad. A német járműiparból például sok kapacitáscsökkentő hír érkezett az elmúlt hónapokban, eközben azonban a hazai gyárak viszonylag zavartalanul üzemelnek.

Általában egyetértés mutatkozik abban a szakértők körében, hogy amennyiben a dekonjunktúra kitart, az a magyar ipart is előbb-utóbb megérinti. Ezt tulajdonképpen már láthatjuk is, hiszen az utóbbi fél évben már inkább stagnált a termelés trendje a szektorban. A decoupling azonban annyira új jelenség, hogy annak tartósságáról nehéz biztosat mondani. A nemzetközi szintű erőforrás-reallokáció lehet akár tartósabb jelenség is, de az is elképzelhető, hogy a konjunktúra javulásával a nyugati gyárakban áll helyre először a termelési rend és így záródik valamelyest az olló.