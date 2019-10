Jöhet az újabb Trump-szankció Törökországra

A Trump adminisztráció várhatóan még ezen a héten gazdasági szankciókat fog kiszabni Ankarára. A szankciók bevezetése a török csapatok Észak-Szíriába való behatolása miatt történik. A törökök a kurd milíciákat szeretnék felszámolni, akikre Erdogan terrorista szervezetként tekint. A helyzet bonyolutságára jellemző azonban, hogy a most terroristaként kezelt kurdoknak kulcsfontosságú szerepük volt, és van a mai napig az Iszlám Állam legyőzésében.

Trump vasárnap azt mondta, hogy figyelemmel követi az amerikai Kongresszus munkáját, ahol a republikánusok és a demokraták együtt próbálnak szankciós törvénytervezetet átvinni. Hétfőn Trump már azt tweetelte, hogy "nagy szankciók" várhatóak Törökországra:

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!