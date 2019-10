Külföldi címlapokra került Magyarország az önkormányzati választás miatt

A nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltették a magyarországi önkormányzati választás eredményei. Nem véletlenül.

Kiemelt helyen foglalkoznak a legnagyobb nemzetközi újságok, hírügynökségek a vasárnapi választással.

A Reuters hírügynökség arra hívja fel a figyelmet, hogy az ellenzéki összefogás közös jelöltje, Karácsony Gergely lesz Budapest polgármestere, miután legyőzte Tarlós István fideszes jelöltet. Azt is megjegyzi a hírügynökség cikke, hogy

ezzel az elmúlt évtized legnagyobb politikai győzelmét aratta az ellenzék.

A Reuters azt is megjegyzi, hogy a fővárosi közgyűlésben is az ellenzék lesz többségben (17 vs. 14 képviselő). A cikk végén pedig kiemelik: Magyarország 10 milliós népességének ötöde él a fővárosban, azonban a gazdasági teljesítmény harmadáért felel.

Hungary opposition looks set to win Budapest mayoral race https://t.co/TuWc8Cp7Lo — Reuters (Top) October 13, 2019

A Bloomberg hírügynökség is azt emelte ki, hogy a Fidesz elveszítette Budapestet. A hírügynökség értékelése szerint az ellenzéki összefogás váratlanul erősen szerepelt az önkormányzati választáson. A Bloomberg értékelése szerint az elmúlt évtized legnagyobb csalódása lehet a kormánypártok számára a mostani választási eredmény, az elmúlt hét választást ugyanis eddig magabiztosan nyerte a Fidesz. A cikk szerint a mostani eredmény is beleillik abba a nemzetközi trendbe, melynek során a nacionalista erők gyengülnek a nagyobb városokban. Azt is megjegyzi, hogy az ellenzéki összefogás ezúttal hatékonyan működött a választásokon, Budapesten kívül 10 másik nagyvárosban lesz ellenzéki a polgármester. De azt is hozzáteszik, hogy a Fidesz ereje stabil maradt, és nem változott a befolyása az ország más részein.

A Financial Times első cikke is arról ír, hogy a zöldpárti, 5 politikai párt által támogatott Karácsony Gergely legyőzte a két ciklust is főpolgármesterként eltöltő Tarlós Istvánt. Az FT szerint Karácsony 50%-os támogatottsága meggyőző fölényt jelent Tarlós István 44%-os adatához képest. A cikk szerint a mostani eredmények talán lendületet adhatnak az ellenzéknek a sorozatban hét elvesztett választás után.

Az AFP hírügynökség szintén rendkívüli hírként számolt be a fővárosi eredményről.

Hungary opposition wins Budapest in blow for PM Orban: partial results #BREAKING — AFP (news) October 13, 2019

A Washington Post is a fővárosi eredményeket emelte ki tudósításában. A Politico írása is azt hangsúlyozta, hogy az ellenzék bevette a fővárost. Ezt követően idéznek Karácsony Gergelytől és Orbán Viktortól is.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b3) és Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje, leköszönő főpolgármester (j2) kezet fog a párt eredményváró rendezvényén az önkormányzati választáson a Bálna Budapest központban 2019. október 13-án. Mögöttük Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Németh Szilárd alelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b-j). Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd