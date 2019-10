Magyarország költi a legtöbb pénzt templomfelújításra

Az unióban Magyarország költi a legtöbb pénzt templomok megújítására és egyházi iskolákra, intézményekre - mondta a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes hétfőn Gyöngyösön, a Szent Bertalan-templom toronysisak-rekonstrukciójának és turisztikai fejlesztésének megáldása alkalmából.

Semjén Zsolt az ünnepi szentmisét követően a közmédiának nyilatkozva hangsúlyozta: ez két szempontból is helyénvaló.

Egyrészt Kelet-Európa megszenvedte a szovjet megszállást, amikor lerombolták vagy elhanyagolták templomainkat. Szükséges tehát egyfajta jóvátétel és 30 évvel a történtek után is van ebben még elmaradás - tette hozzá.

Másrészt, ahol templomok vannak és a hitélet virágzik, ott a mindennapokban is megmutatkozik ennek pozitív hatása - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes, felidézve egy régi mondást, amely szerint olcsóbb templomokat építeni, mint börtönöket.

A Szent Bertalan-templom toronysisak-rekonstrukciójának és turisztikai fejlesztésének kapcsán elmondta, azzal egy régi adósságot sikerült törleszteni, hiszen a Gyöngyös jelképeként is ismert épület tetőzete egy 1917-es tűzvész során semmisült meg, azóta a templomot ideiglenes kupolák fedték. A fejlesztéssel egy "új turisztikai vonzerő" is létrejött a városban, amely a hitélet mellett egészséges lokálpatrióta kötődést is ad. Mindez nem csupán a hívőknek fontos, hiszen amellett, hogy számukra ez a hely isten háza, mindenki mást is jó érzéssel tölt el, ha környezete és annak épített öröksége visszanyeri eredeti szépségét - mondta, hozzáfűzve, egy megújult templommal minden ember gazdagodik.

A Szent Bertalan-templom toronysisak-rekonstrukciójára és turisztikai fejlesztésére a helyi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiírásán nyert európai uniós forrást, amit konzorciumi partnerével, az Egri Főegyházmegyével karöltve 36-36 millió forinttal egészített ki. Az 564 millió forintos összköltségvetésű projekt keretében egyebek mellett megújultak a templom 17 tonnás, 18 méter magas toronysisakjai, visszakapva eredeti formájukat. A déli toronyban látványlift és kilátó épült.