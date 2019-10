Kellemetlenül magas az esélye, hogy az elkövetkező 12-18 hónapban a globális gazdaság recesszióba eshet – mondta Mark Zandi, a Moody's Analytics vezető közgazdásza a CNBC-nek. Ha el is kerüljük a recessziót, akkor is egy egészen gyengébb világgazdasággal találjuk majd szembe magunkat. Viszont, ha el akarjuk kerülni a recessziót, ahhoz sok szereplőnek egyidőben kell követnie ugyanazt a forgatókönyvet.

Az IMF kiadta a World Economic Outlook jelentést, amiben a világgazdaság további lassulását prognosztizálja. A CNBC a Moody's Analytics vezető közgazdászát, Mark Zandit kérdezte ennek kapcsán a világgazdaság növekedéséről. Zandi úgy véli, hogy a recessziónak az esélye szörnyen magas 12-18 hónapon belül.

A Moody's elemzője arra is utalt, hogy még ha el is kerüljük a világgazdasági recessziót a következő 12-18 hónapban, akkor is egy lényegesen gyengébb világgazdasággal fogunk szembenézni. A politikai döntéshozók pedig lehet, hogy meg se tudják már változtatni az irányt, véli Zandi.

A recesszió-elkerülő forgatókönyv azt feltételezi, hogy Donald Trump nem fogja tovább rontani a kereskedelmi háborút, és nem fog új vámokat kiszabni, a briteknek sikerül időben megállapodni az európai uniós kilépésről és a jegybankok tovább folytatják a lazítási politikájukat – magyarázta Zandi.

A CNBC kérdésre, miszerint milyen nagy az esélye egy következő globális recessziónak, azt válaszolta:

Úgy vélem magas, kellemetlenül magas.

Más közgazdászok kételkednek abban, hogy lesz-e recesszió, de abban egyetértenek, hogy a világgazdaság növekedése tovább fog lassulni. Ez összhangban van az IMF tegnap megjelent jelentésével, ami a világgazdaság 2019-es növekedését 3%-ra rontotta a korábbi 3,2%-ról. Az IMF World Economic Outlook jelentéséről itt írtunk bővebben:

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images