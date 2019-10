Az északírek kaszálhatják el a nagy Brexit-összeborulást

Jelenlegi formájában elveti a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó javaslatcsomagot a legnagyobb észak-írországi britpárti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP).

A brit kormány a hónap elején terjesztette be tervezetét az Európai Uniónak a londoni alsóházban háromszor is leszavazott, tavaly novemberben elért előző kilépési megállapodás alternatívájaként. Az új javaslatról jelenleg is folynak a tárgyalások Brüsszelben, és ha sikerül véglegesíteni a kilépési megállapodást, azt Boris Johnson miniszterelnöknek a brit parlamenttel is el kell fogadtatnia.

A DUP azonban - amelynek alsóházi támogatására a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak szüksége van - csütörtökön közölte, hogy "a dolgok jelenlegi állása" alapján nem tudja támogatni a javaslatcsomagot, mindenekelőtt az áfa- és a vámügyi szabályozással, valamint az egyetértési jogkörrel kapcsolatos bizonytalanságok miatt.

Johnsont törvény kötelezi a Brexit halasztásának kezdeményezésére, ha szombatig nincs elfogadott Brexit-megállapodás, illetve ha addig a brit parlament nem hagyja jóvá a megállapodás nélküli kilépést.

A friss hírek azt az aggodalmat erősítik meg, hogy a Johnson-féle Brexit-alku könnyen juthat ugyanarra a sorsra, mint elődje, Theresa May megállapodása. Azzal ugyanis, hogy az ír-északír határról a brit-északír "határra" tolódnak a problémák, azok még nem szűnnek meg, és nem is biztos, hogy a megoldások a brit politikusoknak elfogadhatóbbak lesznek. A következő órákban, a megállapodás pontos ismeretében, illetve annak fogadtatásából ítélhetjük majd meg a rendezett Brexit esélyeit.