Gyér az innováció Magyarországon - bajban vannak a kkv-k?

Kevés az innovatív vállalat Magyarországon, pedig innováció nélkül nehezen maradhatnak hosszabb távon versenyképesek a kkv-k, melyek Magyarország munkaerejének közel 70%-át foglalkoztatják. Az állam már több intézményen keresztül is támogatja a kkv-k fejlődését, emellett az Ipar 4.0 számos olyan megoldást hozott – például a Twin Factoryket -, melyek segítségével a kiadásokat is optimalizálni lehet. A Portfolio és a MAGE által megrendezett Ipar 4.0 konferencián a kkv-k és a kkv-kat támogató intézmények képviselői osztották meg az iparági best practice-eket és tanácsokat arra vonatkozóan, hogy érdemes innoválni és az innovációkat finanszírozni.

Digitális átalakulás nélkül egy vállalat sem lesz sikeres – mondta el Lepsényi István, a Valor Hungariae Zrt vezérigazgatója. A szakember hozzátette: sajnos jelenleg viszonylag kevés innováció van Magyarországon. Évi 8-10 ezer szabadalmat adnak be hazánkban, a németeknél ez a szám 20 ezer, ami azt jelenti, hogy hatalmas potenciál van a magyar innovációban, de kevés szabadalom éri el a tényleges megvalósítást. A Kutatás-Fejlesztési alapból Magyarországon 100 milliárd ment ki, a GINOP és VEKOP alapoknak közel fele ment a kkv-kba, de kevés széles körben használt termék látta meg a napvilágot. Ennek oka, hogy kevés az innovatív vállalat, a magyar kkv-k 71%-a semmilyen innovációval nem foglalkozik.

Az innováció-hiánynak az oka elsősorban az ökoszisztéma, a K+F iránti belső igény alacsonysága, a bizalmatlanság, az eljárásrend és folyamatok bonyolultsága, a szabadalmaztatás kérdése, a forrás-feltételek hiánya, a kockázati tőke és az értékesítés, illetve az export. A Valor Hungariae része az innovációt támogató állami rendszernek, célja, hogy magyar ötletekből értékesíthető termék legyen és ehhez komplett támogatási rendszert biztosít, mely akár finanszírozókkal is összeköti a kkv-kat és szakmai, szabadalmi segítséget is nyújt nekik.

Tóth Gyula, az Asseco Central Europe szenior csoportvezetője a Twin Factory modell működéséről beszélt, ami a kkv-szektor innovációját segítheti. Ennek lényege, hogy akár egy komplett üzemet digitálisan le lehet modellezni, majd dinamikusan szimulálni lehet, akár csavarra pontosan. Ezt a megoldást különféle eszközök (pl. targoncák) kezelésének megtanítására is lehet használni vagy éppen kiterjesztett valóság (AR) segítségével maguk a dolgozók is részei lehetnek a szimulációnak. A Twin Factorykkal egyes eszközök kihasználtságát is jelentősen (akár háromszorosan) meg lehet növelni, egy szlovák vasútikocsi-gyártó pedig 20%-kal több gyártóterületet tudott felszabadítani, 20%-kal csökkentette a belső áruszállítási idejét és 6000 nm-nyi anyagraktár-területet tudott felszabadítani a modellnek köszönhetően. A Twin Factory modell különösen fontos tényező lehet az automatizált járművek (AGV-k) és robotok elterjedésében is, ahol gyakorlatilag a teljes gyár működését folyamatról folyamatra le lehet modellezni.

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben a kkv-k szemszögéből került sor az Ipar 4.0-ás megoldások kitárgyalására. A beszélgetést Koleszár Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezető IKT tanácsadója moderálta és a következő fontosabb kérdésekre adtak választ a szakemberek:

Mik az Ipar 4.0-val kapcsolatos fejlesztések fő motivációja?

Rácz Erika, a Julius-Globe Kft. minőségügyi vezetője elmondta, hogy egy családi kisvállalkozás kulcsa a szakmaiság és a folyamatos fejlődés, ha pedig automatizációra adja a fejét egy kisebb vállalkozás, nagyon fontos, hogy a megfelelő ár-érték arányt elérje egy vállalat. A kihívásokkal kapcsolatosan Rácz Erika elmondta, hogy 10 évig kerestek vállalatirányítási rendszert. Van, hogy 47 ezer különféle alkatrészt gyártanak le, a 20-100 darab alkatrész már szép széria. Két évvel ezelőtt vezették be az új rendszerüket, de ez is csak körülbelül 60%-ban felel meg. Hozzátette: nehéz eltérő típusú és származású gépeket is összehangolni egymással. Hennel Tamás, az ARH Informatikai Zrt. regionális igazgatója ismertette, hogy sok különféle megoldást használtak a szervezetben, a sztenderdizálás viszont nagy áttörést hozott a hatékonyság növelését illetően. Egy informatikai cégnél az is fontos szempont, hogy hibamentes terméket állítsanak elő. Tóth Péter, a Mobile Solutions Kft. kereskedelmi vezetője, aki a Hirschler Glas képviseletében érkezett a konferenciára elmondta, hogy az erőforrás-optimalizáció mind emberi, mind technikai oldalon fontos kérdés egy kkv-nál, egy ilyen cégnél sokszor a megrendelői igényekhez igazítják a fejlesztéseket.

Mennyire voltak kulcsrakész megoldások azok, melyeket a kkv-k meghonosítottak?

Tóth Péter úgy véli, hogy sok olyan kkv van, amely nem mer belevágni az innovációba, nekik az egyszerűbb, kisebb, kulcsrakész megoldások hozhatnak segítséget. A következő lépés viszont személyre szabottabb kell, hogy legyen vagy modulárisan felépíthető. Hennel Tamás elmondta, hogy dobozos megoldást kerestek, de nem találtak, inkább figyelték, hogy a nagyok hogy csinálják, bevontak szakértőket és állapotfelmérést végeztek. Hasonlóan vélekedett Rácz Erika is, aki sokáig keresett megfelelő megoldást, a fent említett irányítási rendszerük 40%-át személyre kellett szabni, ami miatt 2-3 hónapig szinte megállt a termelés. Szériagyártásnál egyébként el tudja képzelni a dobozos megoldásokat, egyedi gyártásnál viszont ez a jelenlegi technológia mellett nehezen kivitelezhető.

Hogy lehet segíteni a kkv-kat az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztésekben?

Tóth Péter úgy véli, az IFKA például jó támogatást nyújt az Ipar 4.0 projektekkel kapcsolatosan, a mintagyárakon kívül viszont érdemes más projekteket is indítani. Hennel Tamás elárulta, hogy aktívak a külföldi piacokon és rendszeresen meglátogatnak olyan üzemeket, melyek jóval előttük járnak digitalizáció tekintetében és innen próbálnak „ellesni” megoldásokat. Rácz Erika elmondta, hogy szerinte példaértékű a magas szinten automatizált japán ipar.Mennyire érződik az alkalmazottakon az Ipar 4.0 fejlesztésekkel kapcsolatos félelem?

Rácz Erika elmondta, hogy náluk biztos az alkalmazottak munkahelye, mert nehéz automatizálni a náluk zajló termék-előállítást. Viszont hozzátette: az alkalmazottak alapvetően örülnek, ha nincs plusz munka valamilyen új rendszer implementációja miatt. Hennel Tamás szerint fontos kommunikálni, hogy a termelést akarják bővíteni és nem a munkaerő létszámát leépíteni. Tóth Péter is úgy véli, vannak, akik aggódnak a robotizáció miatt, viszont az általános tapasztalata az, hogy azok a dolgozók, akik hosszú távon terveznek a munkahelyükkel, általában ösztönzően fognak fel egy újfajta támogatószoftvert. Persze olyan esettel is találkozott, amikor valaki felmondott, mert nem akart együttműködni egy termelésfelügyeleti rendszerrel.

Mennyire támogatják a magyar pályázatok a kkv-kat?

Rácz Erika elárulta, hogy adódott pályázati lehetőség, de nem éltek vele, mert nem akarják sem a céget sem az embereket kitenni egy olyan pályázatnak, amely 7%-os árbevétel-növekedést vár el, hiába teljesítették számos évben felül ezt az elvárást. A vezető úgy véli, a kockázatos külső környezet miatt nem garantálható ez a szám. Tóth Péter szerint hullámvasútra ülteti a céget a pályázati rendszer, mivel utófinanszírozottak, plusz ÁFA-terhet jelent. Kell hozzá egy olyan tőkeerős kkv, amely az átmeneti időszakot meg tudja finanszírozni.