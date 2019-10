Itt az újabb jóslat: jövőre 350 közelébe gyengül a forint

Egy év múlva 348-as euró-forint árfolyamot jósolnak a Societé Generale elemzői, akik pénteken tették közzé legfrissebb anyagukat Magyarországról. A francia bank szakértői szerint egy általános negatív hangulat mellett az MNB további lazítása sújthatja a forintot.

A magyar gazdaság egyelőre meglepően ellenállónak tűnik a német lassulásnak, az első félévben a vártnál jobb növekedési számokat láttunk – kezdi makrogazdasági helyzetértékelését a SocGen. Azt is hozzáteszik, hogy a növekedést elsősorban a beruházások és a háztartási fogyasztás húzzák. Az elemzők szerint a költségvetés helyzetét segíti, hogy az erőteljes növekedéssel megnőttek az adóbevételek, amivel párhuzamosan a kormány tartózkodott a kiadások növelésétől.

Az aósságfinanszírozással kapcsolatban a francia bank elemzőinek is a MÁP+ kirobbanó sikere tűnt fel, megemlítik, hogy ennek ellenére sem emelte meg éves terveit az adósságkezelő. A szuperállampapírt továbbra is hetente értékesítik, de a sikert látva a SocGen szerint módosulhatnak a most még kiemelkedően kedvező kondíciók.

A nagybani piaci kötvényeinkkel kapcsolatban azt emelik ki a szakértők, hogy az ÁKK vélhetően megpróbálja majd nyújtani az átlagos futamidőt, ez lehet a 2020-as finanszírozási terv egyik fontos eleme. Ennek keretében pedig hosszabb kötvényeket is kibocsáthat Magyarország, akár 30 éves lejárat is jöhet, amire a jelenlegi piaci környezetben lenne is befektetői igény. Új devizakötvény kibocsátása idén nem valószínű, de jövőre nyitott lehet arra is az ÁKK, hiszen nem akar teljesen kivonulni a nemzetközi piacról – teszik hozzá.

Az MNB Monetáris Tanácsa a következő hónapokban még lazább politikát alkalmazhat, decemberben például bejelenthetik a jelenlegi kötvényvásárlási program kiterjesztését. Az igazán nagy dobások viszont csak 2020-ban lehetnek, az egynapos betéti kamatot visszavághatják mínusz 0,15%-ra, illetve a hosszú ideje 0,9%-os alapkamat kismértékű csökkentésére is van lehetőség.

A fenti jegybanki lépések a forint gyengülésével járhatnak, de a SocGen szerint az MNB számára kényelmes a jelenlegi gyenge árfolyam, mivel ez automatikusan védelmet jelent a külső lassulás hatásai ellen. Az árfolyam csak nagyon mérsékelten gyűrűzik be az inflációba, ezért az elemzés szerint az MNB tűréshatára még messze van, jóval 340 felett.

A SocGen szerint 2020 második felére 348-ig gyengülhet a forint az euróval szemben, ezt a lassuló magyar és nemzetközi növekedésre, valamint a romló kockázati megítélésre alapozzák. A bank szerint a jövő év közepére az amerikai gazdaság is recesszióba csúszhat, ez pedig az egész világra negatív hatással lenne. Emellett a jegybank további lazító lépései is a gyengülés irányába hathatnak.

Közben viszont a magyar kötvények hatalmas menetelést mutathatnak be, a jelenlegi 2% körüli szintről egy éven belül 0,6%-ra eshet a magyar tízéves hozam. Ebben is a jegybank lazító lépései, kamatcsökkentése és likviditásbővítése segíthet elsősorban.

A fenti előrejelzés kockázataként azt emelik ki, hogy ha a külső környezet mégis javulna, akkor a forint stagnálhat, vagy kismértékben erősödhet, míg a tízéves hozamunk 3%-ra emelkedhet.