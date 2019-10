Draghi elbúcsúzik, iitthon is a jegybankon lesz a befektetők figyelme

Ismét a jegybankok nagy hete jön, magyar szempontból az MNB mellett az EKB ülésére lesz érdemes figyelni, ráadásul ez lesz Mario Draghi utolsó színre lépése mielőtt Christine Lagarde váltja az elnöki székben. Emellett fontos előzetes konjunktúraindikátorok jönnek a hét második felében.

Csendesen, mondhatni unalmasan indul a hét a makroadatok szempontjából, hétfőn csak egy kínai kamatdöntés lesz, amire esetleg figyelhetnek a befektetők. Kedden aztán itthon már beindul az élet, hiszen kora délután jön az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntése. A várakozások szerint biztosra vehető, hogy az eddigi szinten marad majd az alapkamat, az egyetlen kérdés az lehet, utal-e a jegybank a jövőbeli esetleges lépésekre, hiszen az elemzők mostanra szinte egyöntetűen lazítást várnak már.

Egy nap szünet után csütörtökön megint felpörögnek az események, hiszen délelőtt Európában jelennek meg előzetes beszerzési menedzserindexek, melyek a kontinens gazdaságának fontos indikátorai. Az utóbbi hónapokban folyamatosan gyenge adatok érkeztek, most kiderül, eljött-e végre a várva várt pozitív fordulat. Elsősorban a német és a francia adatok lesznek érdekesek, hiszen az eurózóna két húzóerejéről beszélünk. Kora délután pedig jön az EKB kamatdöntése, melyen a várakozások szerint nem csökkentik ismét a betéti kamatot a szeptemberi lépés után. Az esemény azért is érdekes lehet, mert ez lesz Mario Draghi utolsó kamatdöntő ülése az előtt, hogy novembertől Christine Lagarde lép a helyére. Sűrű lesz a program csütörtök délután, hiszen Draghi sajtótájékoztatója közben amerikai adatokra is figyelni kell majd fél szemmel.

Péntek reggelre marad még a KSH friss népmozgalmi statisztikája, mely még csak az augusztusi demográfiai folyamatokra világít majd rá. Délelőtt pedig Németországban teszik közzé az Ifo gazdasági hangulatindex aktuális értékét.