A magyar rabszolgatörvényt is dicséri a Világbank az új versenyképességi jelentésében

Egy hellyel, az 52. helyre lépett előre Magyarország a Világbank Doing Business rangsorában és így az uniós tagállamok között a 16. helyen található, illetve megelőzte Romániát, amely az 55. helyre visszacsúszott. Két főbb tényező miatt lépett előre Magyarország a versenyképességi listán: a szochó csökkentése, és a gyorsabb céges áfavisszatérítés miatt, igaz a Világbank anyaga a foglalkoztató szempontjából pozitív példaként említette a rabszolgatörvényt is, bár a munkaerőpiaci szabályozás nem rangsorképző tényező, így ezért nem szerepel a Pénzügyminisztérium adatokat értelmező közleményében sem.

Az összevethető módszertan szerint a 2019-es 73,2 pontról a 2020-as (tehát a ma közzétett) felmérés szerint 73,4 pontra emelkedett Magyarország pontszáma a 100 pontos versenyképességi rangsorban és így 1 helyet javítva az 52. helyre jött fel a Világbank azon listáján, amely azt méri, hogy milyen könnyű az adott országban vállalkozást kezdeni és folytatni. A régiós versenytársaink mind előttünk állnak továbbra is, Romániát viszont megelőztük, amely tavaly még egy hellyel előttünk állt az 52. helyen, most viszont az 55. helyen látjuk. A világ legversenyképesebb hármasa Új-Zéland, Szingapúr és Hong Kong, mögöttük Dánia, Dél-Korea és az Egyesült Államok következik.

Az alábbi ábra foglalja össze, hogy a Doing Business felmérés milyen paramétereket mér: 12 fajta alindexből tevődik össze a fő versenyképességi rangsor:

A magyar teljesítményt nézve világbajnokok vagyunk a határon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatos területen, miközben a vállalkozások villamos áramhoz jutásának területén a 125. helyen állunk a 190 országból, az építési engedélyhez jutás területén pedig a 108. helyen. Utóbbi kettő tehát masszív versenyképesség visszafogó hatású, ahogy egy fejlesztéspolitikai szakértő is rámutatott erre a minap.

Érdekes, hogy a vállalkozások gyors regisztrációja ellenére az üzlet elkezdésének alindexében is még a 87. helyen áll Magyarország és a kisebbségi befektetők védelmével kapcsolatos szabályozás terén is a 97. helyen állunk. Közben jócskán felfelé húzza a magyar versenyképességi helyezést az, hogy az ingatlanok nyilvántartásba vétele területén lévő szabályozás a 190 ország között a 29. helyre jó, a hitelhez jutás a világ országai között a 37. legkönnyebb Magyarországon, a szerződések kikényszeríthetősége a 25. legjobb nálunk. Az adófizetési környezet az 56. legjobb, a fizetésképtelenségi szabályozás pedig a 66.

A munkaerő-piaci szabályozás elemzésekor a Világbank anyaga több helyen is kiemeli a foglalkoztató számára kedvező módosításként és így versenyképesség javító tényezőként a magyar túlóratörvényt, miszerint 400 órára nőtt a foglalkoztató által elrendelhető túlmunka felső korlátja. Ahogy a fenti folyamatábra megjegyzésében is látható, a munkaerő-piaci szabályozás nem hivatalos rangsorképző tényező, így ez az ország rangsorán nem javított. Közben viszont az adózás területe igenis rangsorképző tényező, és itt két lényeges versenyképesség javító tényezőt is megemlít a Világbank: az elektronikus rendszerek terjedése az adózás területén segíti a cégek működését, illetve a szociális hozzájárulási adó csökkent.

A Pénzügyminisztérium közleménye az alábbiakat emeli ki:

Magyarország pontszámának javulása mögött a Világbank által vizsgált szempontok alapján döntően két kormányzati intézkedés áll: a szociális hozzájárulási adó 2018. január elsejei csökkentése, valamint az áfa gyorsabb visszatérítése, amelyben jelentős szerepe van a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is, ugyanis az adóhivatal folyamatosan bővülő elektronikus szolgáltatásai, illetve online rendszerei teszik lehetővé azt, hogy az érintettek hamarabb jutnak a pénzükhöz úgy, hogy közben az államkassza érdeke sem sérül.

A tárca közleménye egyébként arra is emlékeztet, hogy „a kormány idén is folytatta az adózási környezet javítását, hiszen július 1-jétől tovább csökkent a szociális hozzájárulási adó, és a tervek szerint 2021-re jelentősen mérséklődhet a vállalkozások adóadminisztrációs terhe is azáltal, hogy a NAV adóbevallás-tervezeteket fog készíteni a vállalkozások számára.” Mindez tehát afelé mutat, hogy a következő évekbeli felmérésekkor tovább javulhat majd az adózási alindex teljesítménye a Világbank felmérésében.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor