Az Amazon trónfosztásához is vezethet a gigantikus Pentagon-megállapodás

Sokakat meglepett, hogy pénteken a Pentagon a Microsofttal kötötte meg a 10 milliárd dollárosra taksált Közös Fejlesztésű Védelmi Infrastruktúra (JEDI) projekt kivitelezési szerződését, már csak azért is, mert más állami szerveknek, például a CIA-nak az Amazon a felhőszolgáltatója.

A Wall Street Journal elemzői a Microsoft győzelmét az Amazon-dominanciának támasztott komoly kihívásként értékelik. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a cégek jelentéseiben is látszik a dinamika változása: míg a Microsoft Azure 59%-os növekedést tudott produkálni a harmadik negyedévben a tavalyi bázishoz képest, az Amazon Web Services „csak” 34,7%-ot. Az Amazon jelenleg a felhőszolgáltatásokból szerzett bevételek körülbelül 31,5%-át zsebeli be, míg a Microsoft részesedése 18,1%. A tavalyihoz képest több mint 3%-kal kisebb a különbség a két vállalat között.

A Microsoft egyébként korántsem az egyedüli kihívója az Amazonnak: az IBM és a Google anyacége, az Alphabet, illetve az Oracle is egyre komolyabb erőforrásokat ölnek a technológia fejlesztésébe.

A JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) nevű projekt keretében titkosított adatok garmadáját fogják tárolni és kezelni, lehetővé téve az amerikai hadsereg számára a mesterséges intelligencia alkalmazását képességei fejlesztésében, amelyet szakértők kulcsfontosságúnak tartanak az amerikai haderő fölényének megtartásában.