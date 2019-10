Freund Tamás megerősítette, hogy indul az MTA-elnöki posztért

Sokan megkeresték az akadémikusok közül Freund Tamást, az MTA jelenlegi alelnökét, hogy vállalja az elnökjelöltséget, végül igent mondott – nyilatkozta az ATV-nek a neurobiológus.

Freund Tamás hozzátette, hogy ez nem hivatalos még, a jelöltlista csak januárban lesz végleges.

Az elektronikus jelölés a napokban zárul le, minden akadémikus minden tisztségre 3-3 nevet jelölhetett. Ezt fogja a jelölőbizottság összesíteni és rangsorolni. Egyelőre még azt sem tudni, hogy ez alapján kik vannak az élbolyban és kiket keres majd meg a jelölőbizottság – tette hozzá.

Az ATV-nek nyilatkozó források szerint az Akadémián nyílt titok, hogy az MTA elnöke, Lovász László már meg is kérdezte Freund Tamást, hogy vállalja-e a megbízatást. Freund Tamás ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Lovász László több névben is gondolkodik minden funkcióra és hivatalosan nem lehet „elnöki felkérés”, mert az MTA elnökének is csak egy-egy szavazata van minden kategóriában a májusi vezetőség-választó közgyűlésen.

