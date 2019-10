Handó Tündét jelölik a kormánypártok alkotmánybírónak

Miután múlt héten a magyar igazságszolgáltatás kritikus helyzete miatt levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez az Európai Bírói Egyesület (EAJ) is, Handó Tünde szerepét firtatva, őt jelöli ma az Alkotmánybíróság nyár óta üres helyére a Fidesz-KDNP – írja az Index

A lap szerint úgy tűnik, hogy a nemzetközi kritikák és eljárások (pl. 7-es cikk szerinti uniós jogállamisági eljárás), valamint a magyar jogállamiságot vizsgáló nemzetközi szervezetek figyelő tekintetéből menekíti ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) eddigi elnökét a magyar kormánypártok. Bár azt is hozzáteszik a cikkben, hogy a probléma nem elsősorban az OBH elnökének személyéről szól, hanem a bírósági önigazgatási rendszer hatékony fékeinek a hiányáról.

Handó jelölését éppen az előtt jelentették be néhány perccel, hogy ma délután összeült az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság. Handót Stumpf István korábbi alkotmánybíró nyáron megüresedett helyére jelölik a 15 fős testületbe. Mivel a kormánypártok többségben vannak az eseti bizottságban, így minden valószínűség szerint meg is szavazzák Handó jelölését. Ez azt jelenti, hogy Handónak összeférhetetlenségi miatt le kell majd mondania az OBH elnöki tisztségéről.

Az Országos Bírósági Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) között tavaly tavasz óta komoly feszültség és jogi vita zajlott, mert akkoriban a bírói tanács 28 választott tagja és póttagja közül 17-en lemondtak, az OBH elnöke pedig az őt felügyelő OBT működését a testület létszámára hivatkozva törvénysértőnek nyilvánította, ám azóta sem hívott össze küldöttgyűlést, hogy az OBT létszámkérdése körüli vita megoldódjon. Az OBT tagjai szerint viszont a testület határozatképessége továbbra is biztosított, ezért működésének nincs akadálya.

Az OBT a Handó által tett bírói kinevezések körüli problémák és a küldöttgyűlés összehívásának elmaradása miatt törvényességi jelzéseket és indítványt tett az Országgyűlés felé idén tavasszal, és kérte, hogy mozdítsák el Handót, de ezt a kormánypártok leszavazták. Ezután az OBT nemzetközi fórumokon is azt jelezte, hogy a parlamenti döntés azt jelzi: az OBH elnökének hatalmával szemben jelenleg nincs semmilyen működő fék, vagy alkotmányos kontroll Magyarországon. Emiatt az OBT megállapításait az utóbbi időben több nemzetközi szervezet vizsgálta és megerősítette, hogy az múlt héten történt az Európai Bírói Egyesület által is. A lap rámutat: Handó esetleges "kimentéséről" már hónapok óta pletykáltak bírósági berkekben és most a legutóbbi fejlemények után történt meg az, hogy végül alkotmánybírónak jelölik. Handó mandátuma egyébként az OBH élén jövőre járna le és ebben a tisztségében nem újraválasztható. Az új alkotmánybírósági tagok mandátuma már 12 év és szintén nem jelölhetők újra.

