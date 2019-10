Új figyelmeztetést kapott a kormány az egészségügy miatt

Az Orvostechnikai Szövetség arra kéri a kormányt, hogy tegyen azonnali intézkedéseket az egészségügyi intézmények lejárt adósságának rendezése érdekében - olvasható a szervezet közleményében.

Az egészségügyi ellátórendszer lejárt adósságállománya mára meghaladta a 60 milliárd forintot - hívja fel a figyelmet az OSZ. Ez a volumen már nemcsak a beszállító cégek működését, de sok esetben a fennmaradásukat veszélyezteti. Az egészségügy alulfinanszírozottságának tovagyűrűző hatásai miatt a betegellátás is veszélybe kerülhet - figyelmeztetnek.

Az OSZ üdvözli, hogy az elmúlt három évben a kormány évente körülbelül tízmilliárd forintot fordított a kórházak konszolidációjára, azaz a működésük hatékonyabbá, racionálisabbá tételére. Ugyanakkor az ellátórendszer évközi működéséből hiányzó forrásokat évről évre a beszállítók finanszírozzák, évente 50-60 milliárd forinttal. A felhalmozódott adósság egy részét a kormány időről időre rendezte, de rendszerszintű változtatásokra mind ez idáig nem került sor - hiányolja a szervezet, amely arra is emlékeztet, hogy a remélt intézkedéseket tartalmazza a Magyar Nemzeti Bank, mind a Pénzügyminisztérium versenyképességi programja is. Ráadásul ma Magyarország tudja felmutatni az egyik legnagyobb gazdasági növekedést az Európai Unióban, így elvileg a forrásigényes intézkedések pénzügyi fedezete is a kormány rendelkezésére áll - vélekednek.

Az OSZ emlékeztet arra, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint is nagy terhet jelent a beszállító cégeknek az esetenként 12 hónapot is elérő fizetési késedelem. A késedelmes fizetés különösen azokat a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat sújtja, amelyeket a kormány kiemelten kíván támogatni.

Mindezek alapján az OSZ arra kéri a kormányt, hogy

a tovább nem halogatható és a magyar egészségügy rendszerszintű átalakításához szükséges lépéseket tegye meg.

