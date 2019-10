Hiába a sok bizonytalanság, alig fékez az amerikai gazdaság

A második negyedéves 2 százalékról 1,9 százalékra lassult az amerikai gazdaság növekedése a harmadik negyedévben – derül ki az előzetes adatokból. Mindez azt jelenti, hogy a kereskedelmi háborús bizonytalanság ellenére alig lassul a növekedés.

Előzetesen 1,7 százalékos növekedést vártak a szakértők, így a vártnál jobb lett az adat. Nem véletlenül írta ki Donald Trump amerikai elnök egy órával a megjelenés előtt a Twitterre, hogy ez „A történelem legerősebb amerikai gazdasága”.

The Greatest Economy in American History! — Donald (J.) 2019. október 30.

A harmadik negyedévben a személyes fogyasztási kiadások 2,9%-kal nőttek, ez megfelelt a várakozásoknak az előző negyedévi 4,6%-os bővülést követően. A kiadott közlemény is azt emeli ki, hogy tovább bővült a személyes fogyasztás és a kormányzati költés is, ennek volt köszönhető a növekedés. Ugyanakkor a fogyasztás lassulása további nehéz időszakot vetíthet előre a következő negyedévekre, még akkor is, ha most a lassulás szerényebb a vártnál. A GDP árindexe viszont a várt 1,9 százalék helyett csak 1,6 százalék volt, ami továbbra is a nyomott inflációs környezetet jelzi.

Az adat megjelenése után a dollár kismértékben erősödött az euróval szemben, ismét az 1,10-es lélektani határt közelíti a jegyzés.

Az adat felemás a Fed lehetséges kamatpolitikája szempontjából:

Egyrészt a vártnál erősebb növekedés azt jelezheti, hogy nincs szükség további élénkítésre. Emiatt felerősödhetnek azok a hangok, hogy a ma esti lehet az utolsó kamatvágás egy időre. Azt szinte biztosra veszik a befektetők, hogy ma újabb 25 bázispontos lazításról dönt a jegybank. Másrészt viszont a várttól elmaradó árindex aggaszthatja a Fedet, hiszen továbbra sem sikerül a 2%-os inflációs cél környékére belőni az áremelkedési ütemet, ez pedig akár a további kamatcsökkentéssel kapcsolatos álláspontot erősíheti.

A jegybank este megjelenő közleménye és Jerome Powell sajtótájékoztatója után valószínűleg okosabbak leszünk azzal kapcsolatban, melyik érv erősebb a döntéshozók számára.

Nem sokkal a GDP-adat előtt jelent meg a magánszektor foglalkoztatását jelző ADP-index, mely a vártnak megfelelően alakult, 125 ezer új munkahely jött létre októberben. Ez azt jelezheti a jegybank felé, hogy a munkaerőpiac továbbra is biztos lábakon áll.