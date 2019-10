Még egy rendezett Brexit is fájna a briteknek

Londoni pénzügyi elemzők szerint a brit gazdaság hosszú távon akkor is jelentős veszteségeket szenvedne, ha Nagy-Britannia rendezett módon, a kilépés feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása után lép ki az Európai Unióból.

A National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nevű tekintélyes londoni gazdasági-társadalmi kutatóközpont szerdán ismertetett tanulmánya szerint a brit hazai össztermék (GDP) értéke már most 2,5 százalékkal alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a Brexitről döntő, 2016 júniusában tartott népszavazás nélkül mára el lehetett volna érni.

A cég modellszámításai szerint azonban ez csak a kezdeti hatás, és a brit GDP-érték a Brexit után minden évben, folyamatosan 3,5 százalékkal kisebb lesz annál, mint amennyit a brit gazdaság a folytatódó EU-tagság esetén megtermelhetne az adott években.

A NIESR szerint az eddig elszenvedett GDP-veszteség elsődleges oka az, hogy az üzleti szektor nem hajt végre beruházásokat, a várható jövőbeni veszteségeket pedig az okozza majd, hogy bizonyos típusú gazdasági tevékenységek a Brexit után nem lesznek nyereségesek.