Megint van infláció Németországban

A szeptemberi csökkenés után októberben minimálisan emelkedtek a fogyasztói árak Németországban – derül ki a szerdán megjelent előzetes adatokból. Ezzel az éves infláció is élénkült egy kicsit, bár még mindig nagyon messze van az EKB céljától.

Szeptemberhez képest 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, miközben a szakértők stagnálásra számítottak – jelentette be a német statisztikai hivatal szerdán. A múlt hónapban még minimális áresés volt, vagyis ha lassan is, de élénkül az infláció. Ezzel párhuzamosan az éves áremelkedés mértéke is magasabb lett minimálisan a vártnál, 0,9 százalékkal nőttek a fogyasztói árak a várt 0,8 százalék helyett. Persze ez még mindig messze elmarad az EKB 2 százalékos céljától.