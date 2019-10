Ravasz húzás szülte a világ egyik legnagyobb autógyártóját - A túlélés viszont így sem garantált

Csütörtök reggel hivatalosan is bejelentették: egyesül az olasz-amerikai Fiat Chrysler és a francia PSA konszern. A fúzió során létrejövő új cégcsoport, amelyet 50-50 százalékban birtokolnak majd az eddigi vállalatok tulajdonosai, a világ 4. legnagyobb autógyártója lesz az értékesítési számai alapján. A tranzakció hírét kitörő örömmel fogadták a piaci szereplők, a Fiat Chrysler részeről azért, mert egy évek óta húzódó ügy végére kerül pont azáltal, hogy végre sikerült találniuk egy tőkeerős partnert, amellyel átvészelhetik az autóipar totális átalkulását. A PSA részéről pedig azért, mert sikerült belehajszolniuk a Fiat Chrysler menedzsmentjét egy olyan üzletbe, amely első olvasatra számukra előnyösebbnek tűnik.

Szerda reggel még csak sajtóhírek szóltak arról, hogy egyesülhet a Fiat-Chrysler (FCA) és a Peugeot Citreon csoport (PSA), este pedig a Wall Street Journal már úgy értesült, hogy meg is állapodtak a tulajdonosok. Ezt követően nem kellett sokat várni, csütörtökön a felek hivatalosan is bejelentették: valóban megszületett a megállapodás, amelynek keretében egy olyan új autógyártó jön létre, amelyet az eddigi tulajdonosok 50-50 százalékban birtokolnak majd. A megállapodás szerint az új társaság elnöke John Elkmann, a Fiat-Chrysler jelenlegi első embere lesz, míg Carlos Tavares, a PSA jelenlegi vezérigazgatója megtarthatja pozícióját, vagyis ő irányítja az újonnan létrejövő vállalatot. A társaság 11 tagú igazgatóságába a Fiat Chrysler és a Peugeot Citroen is öt-öt tagot delegálhat majd. A hivatalos tájékoztatás szerint a tranzakcióból 3,7 milliárd eurós szinergia származik majd, amely a rendelkezésre álló erőforrások és a beszállítói láncok hatékonyabb kihasználásból ered, vagyis nem tartalmaz gyárbezárásokat.

Érdemes felidézni, hogy az üzletre röviddel azt követően került sor, hogy az FCA menedzsmentje képtelen volt tető alá hozni a Renault-val történő egyesülést néhány hónappal ezelőtt. A híradások szerint ebben fontos szerepe volt magának a francia államnak is, amely jelentős tulajdonrészt birtokol a Renault-ban és a PSA csoportban. A zátonyra futott tárgyalásokkal kapcsolatban az alábbi véleményt fogalmaztuk meg:

A francia állam könnyen lehet, hogy taktikai okokból utasította el a tervezett egyesülést. A Fiat Chrysler ugyanis korábban már tárgyalt egy másik francia autógyártóval, a PSA csoporttal. Egy ilyen fiaskó után pedig könnyen előfordulhat, hogy az olasz-amerikai cég vezetése egy számára kevésbé előnyös megállapodásba is hajlandó lesz belemenni annak érdekében, hogy végre megvalósuljon a régóta várt egyesülés egy tőkeerős partnerrel. Amennyiben tényleg így lesz, az egyben azt is jelentené, hogy a franciák ezzel a ravasz húzással ágyaztak meg a Fiat Chrysler és a PSA csoport egyesülésének.

A mostani bejelentés ismeretében kijelenthetjük, a franciák igazi macskaegér játékot játszottak a Fiat Chrysler menedzsmentével és sikerült belehajszolniuk őket egy olyan megállapodásra, amely egyelőre inkább a PSA szempontjából tűnik előnyösebbnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a korábbi híradásoknak megfelelően, a fúzió "az egyenlők egyesülése" lesz, miközben az FCA minden tekintetben egy sokkal nagyobb cégcsoport.

A világ egyik legnagyobb autógyártója jött létre

A PSA és a Fiat Chrysler egyesülése kapcsán a világsajtó természetesen azt a részét emelte ki leginkább a tranzakciónak, hogy a két cégcsoport értékesítéseit figyelembe véve a világ negyedik legnagyobb autógyártója jön létre. Tavaly a Fiat Chrysler több mint 4,8 millió autót, míg a PSA csoport közel 3,9 millió járművet értékesített globálisan, így az együttes értékesítésük több mint 8,7 millió jármű volt.

Az értékesítések mellett természetesen fontos arról is beszélni, hogy a PSA és a Fiat Chrysler összeolvadását követően hogyan alakulhat a két autógyártó árbevétele. Az FCA tavaly több mint 115 milliárd eurós árbevétellel zárta az évet, míg a PSA csoport árbevétele több mint 74 milliárd euró volt. A két társaság együttes árbevétele így megközelítette a 190 milliárd eurót, amelynél többet csak a Volkswagen és a Toyota realizált 2018-ban.

Az üzemi eredményekkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a Fiat Chrysler 7,3 milliárd eurós üzemi eredményt ért el tavaly, míg a PSA esetében ez az érték 4,4 milliárd euró volt. A két autógyártó együttes üzemi eredménye így megközelített a 12 milliárd eurót. Az összeolvadás után, illetve a tavalyi számokkal kalkulálva ez egyben azt is jelenti, hogy a francia és az olasz-amerikai autógyártó együttes üzemi marzsa 6 százalék felett alakulhatott volna tavaly. Az összevont nettó eredményük pedig megközelítette volna a 8 milliárd eurót 2018-ban.

A MINÉL PROFITÁBILISABB MŰKÖDÉS MEGTARTÁSA TERMÉSZETESEN KIEMELTEN FONTOS ÉS MEGHATÁROZÓ CÉL MINDKÉT AUTÓGYÁRTÓNÁL.

Hiszen a Fiat Chrysler és a PSA menedzsmentjének is meg kell tudnia felelnie a befektetőknek. Az egyesülésnek pedig három fontos hatása is lehet, amely jótékonyan hathatna a marzsokra: (1) jelentős működési költségeket takaríthatnának meg a szinergiahatások miatt, (2) sokat spórolhatnának a közös kutatással és fejlesztéssel a jövő hajtásláncaihoz és technológiáihoz kapcsolódóan, amelynek köszönhetően gyorsabban teljesíthetnék az egyre szigorodó káros-anyag-kibocsátási követelményeket. (3) Ez utóbbi pedig hozzájárulhatna ahhoz, hogy jelentős, eurómilliárdos büntetéseket kerüljenek el Európában.

Mindenki el van ájulva az üzlettől - Senkinek ne legyenek illúziói

Utóbbi témánál maradva érdemes tovább gondolkodni azon, hogy még mit is nyer a két autógyártó az egyesüléssel. A PSA már 1991 óta nincsen jelen Észak-Amerikában, a Fiat Chryslernek viszont pont a legmeghatározóbb régiója a NAFTA, amely az USA-t is magába foglalja. Az FCA több mint 2,5 millió járművet adott itt el tavaly, amely meghaladta az egy évvel korábbi 2,4 millió darabos értékesítést. Mindez azért is fontos a PSA számára, mert a vállalat menedzsmentje korábban bejelentette, stratégiai célja visszatérni a tengerentúli autópiacra, amely az egyik legnagyobb a világon. Az egyesülésnek köszönhetően pedig jelentős összegeket takaríthatnak meg annak köszönhetően, hogy nem kell a nulláról felépíteniük az értékesítési hálózatukat. Fontos az is, hogy az FCA kellően erős az SUV szegmensben meghatározó márkájának, a Jeepnek köszönhetően, amely 2018-ban a cégcsoport globális eladásainak 34 százalékát adta, megelőzve a Fiatot, amely az összeladások 30 százalékát tette ki. Részben pont azért, mert a vásárlók körében évek óta töretlen népszerűségnek örvend az SUV szegmens.

A Fiat Chrysler számára az összeolvadásból származó legnagyobb előny kétség kívül az, hogy hosszú évek fáradságos munkájával végre sikerült egy olyan tőkeerős partnert találnia, amellyel együttműködve talán sikerül átvészelnie azt az átmeneti időszakot, amely során totális átalakuláson megy majd keresztül az autóipar. A jelennél maradva fontos azt is kiemelni, hogy a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásnál a franciák messze leelőzik az olasz-amerikai autógyártót. Az összeolvadás pedig közös flottát is jelent, amely nyilván az FCA-nak kedvezne elsősorban, amely ahogy fentebb már említettük, jelentős büntetések megfizetése alól mentesülhet Európában a jövőben.

Mindezzel kapcsolatban nagyon pozitív véleményeket fogalmaztak meg a világ vezető járműipari elemzői:

Meglátásunk szerint az FCA és a PSA egyesülése sokkal logikusabb, mint a korábban tervezett FCA-Renault megállapodás és sokkal nagyobb esély van sikerre

– jelentette ki Max Warburton, a Bernstein elemzője.

Hasonlóan vélekedett Arndt Ellinghorst, az Evercore elemzője is, aki szerint a most bejelentett egyesülés lényegesen értelmesebb döntés, mint a korábban felmerült FCA-Renault összeolvadás. Ellinghorst szerint a mostani tranzakciónak köszönhetően a közös vállalattal akár 7 milliárd eurót meghaladó szinergia is elérhetővé válhat 2023-ra.

A pozitív kommentárokkal kapcsolatban azt viszont meg kell jegyezni, hogy arról egyelőre kevés szó esett, hogyan lehet ezeket a szinergiákat kihasználni és mekkora kihívást jelent majd mindkét vállalat számára, hogy több kontinensen és egy sor fontos területen elkezdje összehangolni a működését, illetve a tranzakció milyen hatással lesz a modell-palettákra és a rendelkezésre álló gyártókapacitásokra világszerte. A francia állam eddigi ténykedését elnézve azt ugyanis nehéz elképzelni, hogy amikor sor kerül majd a felesleges kapacitások megszüntetésére, vagy éppen az egyes területeken jelentkező duplikációk felszámolására, francia munkahelyek kerülnének veszélybe. Az sem világos egyelőre, hogy az egyesülés miként segítheti majd az újonnan létrejövő vállalatot Kínában, a világ legnagyobb autópiacán ugyanis az FCA és PSA is nagyon gyenge pozíciókkal rendelkezik.

Bár a piaci szereplők nagyon bizakodóak a jövőt illetően, senkinek ne legyenek illúzió, a közös autógyártó menedzsmentje és tulajdonosai is ugyan azért küzdenek majd, mint az iparág többi szereplője: a túlélésért.



Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés, valamint az új technológiákra történő átállás őrült összegeket emészt majd fel a következő években, míg az új belépők öldöklő versenyt támasztanak majd.



Bár egyelőre csak együttműködésekről, partneri megállapodásokról lehet hallani, amelyek célja a fenti kihívások minél költséghatékonyabb kezelés, látni kell azt is, hogy az autóiparban fájdalmas konszolidáció fog lezajlani. Vélhetően ennek felismerése is fontos szerepet játszott abban, hogy a várható nehézségek ellenére mindkét cégcsoport tulajdonosai úgy döntöttek, hogy inkább közösen folytatják tovább a működésüket. Együtt ugyanis több esélyük lehet a túlélésre, egyelőre azonban nagyon az elején járnak annak az útnak, amely a jövő járműiparához vezet.



Hogyha még drasztikusabbak akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy bár hangzatos tervekkel rendelkeznek a jövőt illetően, mindketten lemaradók az elektromos autózásban, a szoftverfejlesztésben szerény kompetenciáik vannak, míg az önvezető autózásban nem tartanak nagyjából sehol. Persze az iménti kemény kritika több másik autógyártóra is igaz, amely ma még egyedül próbál talpon maradni a piacon.