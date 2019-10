Szakemberhiány és irreális vezetői elvárások fojtogatják az IT-divíziókat

Az amerikai cégek 90%-a használja már a felhőt, az üzemeltetéshez szükséges szakemberekből viszont gyakran hiány van, ezért sok cég belső képzéseken gondoskodik az utánpótlásról. Az IT-osztályok megfelelő működésének kulcsa a pozitív munkakörnyezet és a jó fizetés, viszont IT-s panaszkodik amiatt, hogy a cégük felsővezetése irreális feladatok megolását várja el tőlük.

250 vezető IT-szakember körében végeztek el egy kutatást az OpsRamp szoftvercég szakemberei, ők mind olyan cégeknél dolgoznak, ahol legalább 500 embert alkalmaznak. Az OpsRamp azt akarta kideríteni, mi az IT-fejlesztések legnagyobb akadálya, hogy tudnak a cégek összerakni egy jól teljesítő IT-csapatot és hogy jutnak hozzá a megfelelő szakemberekhez. A kutatásban amerikai cégek vettek részt.

Az OpsRamp tanulmányából kiderült, hogy a cégek 90%-a már legalább IT-infrastruktúrájuk negyedét a felhőből veszi, viszont alig 10% válaszolta azt, hogy teljes egészében a felhőből dolgoznak. A rendszerek működésének szempontjából fontos IT-rendszerek nagyobb része egyébként már a felhőből működik.

A szakemberek elárulták azt is, hogy jelenleg a legnagyobb kereslet az IT-n belül a DevOps-fejlesztők iránt van, akik a cég infrastruktúrájához tartozó alkalmazásokat, rendszereket fejlesztik, kifejezetten nagy a kereslet azok iránt, akik a felhőhöz tartozó rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére is képesek.

Mivel az IT-szakemberekből nemzetközi szinten elég jelentős a hiány, sok cég belső tréningprogramokon keresztül képzi ki a szakértőket. Egyébként a válaszadók 95%-a nyilatkozta azt, hogy valamilyen informatikai területen szakemberhiány van.

Az IT-osztályok megfelelő működésének kulcsa a válaszadók szerint a pozitív munkahelyi kultúrában és a versenyképes fizetésekben van, viszont sokszor gondot okoz az, hogy a vezetőség olyan dolgokat vár el az IT-tól, ami fizikailag lehetetlen vagy éppen nem biztosítják a fejlesztőknek a projekt kivitelezéséhez szükséges megfelelő erőforrásokat.